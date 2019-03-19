22:31
19 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Мовний патруль Парубія. Новий тренд в українській політиці
      Вєсті.UA
      19:14, сьогодні
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Артем Овдієнко

      Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?

      594
      Вже у першому турі боротьба буде шаленою
      Вже у першому турі боротьба буде шаленою / Фото з відкритих джерел

      12 днів до першого туру виборів, але дотепер кожен шостий українець не знає за кого голосуватиме 31 березня. Це насправді дуже велика цифра, виходить, що 15%. Кожен кандидат був би радий додатковим відсоткам.

      Натепер згідно із соцопитуваннями лідером електоральних вподобань українців залишається актор Володимир Зеленський – за нього готовий проголосувати кожен 4 українець. Тоді як кожен 5 українець голосуватиме за Тимошенко та Порошенка. У процентах це виглядає так: Зеленський має 25%, а Тимошенко та Порошенко приблизно по 18%.

      Важливо, що у Зеленського не тільки симпатиків більше, а й з антипатиками ситуація краща, ніж у найближчих конкурентів. Адже за нього категорично не голосуватимуть лише 13% виборців, тоді як Юлія Тимошенко категорично не до вподоби 30% українців, а Порошенко не подобається 50% виборців, тобто половині наших з вами співгромадян.

      Читайте також: 5-та річниця анексії Криму, або "Чемодан без ручки" для Росії

      Якщо вірити соцопитуванням групи "Рейтинг", то Зеленський долає всіх конкурентів у другому турі і неважливо з ким саме його там зведе доля. А от Порошенко, якщо і потрапить у другий тур, то програє там усім своїм конкурентам. Тимошенко, відповідно, у другому турі програє Зеленському, але виграє у Порошенка.

      Отже, підсумую, за даними соціологів, серед трійки лідерів найкращі шанси на перемогу у Зеленського – у нього і рейтинг вищий, і антирейтинг нижчий, аніж у його конкурентів. Найгірші перспективи у чинного президента – підтримка в нього трохи менша аніж у Тимошенко, але антирейтинг у Порошенка просто зашкалює.

      Звісно, треба зважати, що це результати попередніх соцопитувань й українці можуть ще змінити свою думку й проголосувати інакше. Адже одне діло, коли ти поспіхом відповідаєш соціологу на вулиці під час опитування, інше діло – коли ти сам на сам залишаєшся з бюлетенем у кабінці.

      Треба зважати, що ці рейтинги можуть бути замовними і не відображати реальної картини. Я заздалегідь перепрошую у поважних соціологів за такі можливо безпідставні звинувачення, проте, певні сумніви щодо незаангажованості соцопитувань таки існують. Ну і реба зважати, що до 31 березня залишається ще менеш двох тижнів днів і цього цілком достатньо, щоб втопити рейтинг того чи іншого кандидата компроматом. Якщо вірити соцопитуванням, то у Порошенка просто немає нині іншого шансу пройти у другий тур, окрім як оприлюднити на Зеленського якийсь вбивчий компромат. Настільки вбивчий, що українці від актора-коміка з огидою відвернуться. Що це може бути і чи існує він взагалі – навіть прогнозувати не беруся. Але на Банковій мають розуміти, що це мало не єдиний реальний спосіб чинного президента переобратися.

      Адже усе інше Порошенко вже спробував – їздить на передову, обідає по армійських їдальнях та обіцяє захисникам ще більші зарплати. У досягнення Порошенка записали й монетизацію Кабміном субсидій, завдяки чому незаможні українці досить несподівано напередодні виборів отримали по кілька тисяч на руки. На повну працює й мережа агітаторів Порошенка, яку правоохоронці Авакова називають "мережа" підкупу виборців. А політологи подейкують, що більша половина кандидатів, які беруть участь у виборах – це технічні кандидати Порошенка, яких використали у якості масовки – для встановлення контролю за місцевими виборчими комісіями.

      І попри те, що вже була проведена так би мовити титанічна підготовча робота, щоб чинний президент вдало переобрався, сам Порошенко не гребує так би мовити особисто виходити у поля. Сьогодні, до прикладу, інспектував в столиці 45-метрову діру в землі, вириту ще бозна скільки років тому на вулиці Стеценка. Але для простих киян та дірка останні 10 років означала звуження й постійні затори через встановлений навколо там будівельний паркан. Але для чинного президента та діра напередодні виборів означала початок будівництва метро на Виноградар. Не плутайте з метро на Троєщину, адже той жарт вже не смішний і влада вирішила вголос фантазувати саме про метро на Виноградар.

      Але взагалі-то будь-який більш-менш значущій інфраструктурний проект в Україні – це привід політикам та можновладцям для самопіару. Але найогидніше, що влада таким чином просто шантажує українців і намагається нас підкупити для свого переобрання обіцянками щось колись побудувати.

      Читайте також: Шулявський міст: ще одне родовище для казнокрадів?

      blog_ava
      Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
      сьогодні
      3268
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Рейтинги Публікації
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 березня: відставка Назарбаєва і "велике переселення" у Криму
      сьогодні , 22:08 Головні новини 19 березня: відставка Назарбаєва і "велике переселення" у Криму
      701
      Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      сьогодні , 22:00 Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      Артем Овдієнко 590
      Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      сьогодні , 19:25 Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      1236
      Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      сьогодні , 21:00 Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      Сергій Лещенко 438
      Влада краде гроші з кишень українців, аби підкупити виборців
      сьогодні , 20:00 Влада краде гроші з кишень українців, аби підкупити виборців
      Тетяна Острікова 245
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук