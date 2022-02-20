Спад кількості хворих на вихідних пов'язують із тим, що у ці дні роблять менше тестувань. Однак кількість госпіталізацій залишилась на тому ж рівні, що й днем раніше.
Важливо Попередження від ВООЗ, режим НС у США: новини про коронавірус у світі 19 лютого
Так, до лікарень потрапили ще 3 172 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, померли 152 людей. Водночас одужали – 11 963 українці.
Охоплення тестування населення
Вчора в Україні провели 79 718 тестувань на коронавірус, зокрема: 31 545 методом ПЛР та 3 209 методом ІФА. Також провели 44 964 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 2126;
- Вінницька область – 292;
- Волинська область – 336;
- Дніпропетровська область – 1077;
- Донецька область – 925;
- Житомирська область – 720;
- Закарпатська область – 275;
- Запорізька область – 753;
- Івано-Франківська область – 328;
- Київська область – 574;
- Кіровоградська область – 321;
- Луганська область – 263;
- Львівська область – 635;
- Миколаївська область – 945;
- Одеська область – 953;
- Полтавська область – 541;
- Рівненська область – 333;
- Сумська область – 996;
- Тернопільська область – 394;
- Харківська область – 1398;
- Херсонська область – 867;
- Хмельницька область – 861;
- Черкаська область – 823;
- Чернівецька область – 247;
- Чернігівська область – 475.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика захворюваності
Станом на 20 лютого в Україні зареєстрували 4 720 771 хворого на коронавірус. 3 938 459 з них вже подолали хворобу, але, на жаль, щонайменше 104 518 пацієнтів померли.
Від початку пандемії в Україні провели 19 373 373 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу