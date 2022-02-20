Спад кількості хворих на вихідних пов'язують із тим, що у ці дні роблять менше тестувань. Однак кількість госпіталізацій залишилась на тому ж рівні, що й днем раніше.

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Так, до лікарень потрапили ще 3 172 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, померли 152 людей. Водночас одужали – 11 963 українці.

Охоплення тестування населення

Вчора в Україні провели 79 718 тестувань на коронавірус, зокрема: 31 545 методом ПЛР та 3 209 методом ІФА. Також провели 44 964 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 2126;
  • Вінницька область – 292;
  • Волинська область – 336;
  • Дніпропетровська область – 1077;
  • Донецька область – 925;
  • Житомирська область – 720;
  • Закарпатська область – 275;
  • Запорізька область – 753;
  • Івано-Франківська область – 328;
  • Київська область – 574;
  • Кіровоградська область – 321;
  • Луганська область – 263;
  • Львівська область – 635;
  • Миколаївська область – 945;
  • Одеська область – 953;
  • Полтавська область – 541;
  • Рівненська область – 333;
  • Сумська область – 996;
  • Тернопільська область – 394;
  • Харківська область – 1398;
  • Херсонська область – 867;
  • Хмельницька область – 861;
  • Черкаська область – 823;
  • Чернівецька область – 247;
  • Чернігівська область – 475.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності

Станом на 20 лютого в Україні зареєстрували 4 720 771 хворого на коронавірус. 3 938 459 з них вже подолали хворобу, але, на жаль, щонайменше 104 518 пацієнтів померли.

Від початку пандемії в Україні провели 19 373 373 ПЛР-тестувань.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу