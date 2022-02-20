Спад кількості хворих на вихідних пов'язують із тим, що у ці дні роблять менше тестувань. Однак кількість госпіталізацій залишилась на тому ж рівні, що й днем раніше.

Важливо Попередження від ВООЗ, режим НС у США: новини про коронавірус у світі 19 лютого

Так, до лікарень потрапили ще 3 172 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, померли 152 людей. Водночас одужали – 11 963 українці.

Охоплення тестування населення

Вчора в Україні провели 79 718 тестувань на коронавірус, зокрема: 31 545 методом ПЛР та 3 209 методом ІФА. Також провели 44 964 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 2126;

Вінницька область – 292;

Волинська область – 336;

Дніпропетровська область – 1077;

Донецька область – 925;

Житомирська область – 720;

Закарпатська область – 275;

Запорізька область – 753;

Івано-Франківська область – 328;

Київська область – 574;

Кіровоградська область – 321;

Луганська область – 263;

Львівська область – 635;

Миколаївська область – 945;

Одеська область – 953;

Полтавська область – 541;

Рівненська область – 333;

Сумська область – 996;

Тернопільська область – 394;

Харківська область – 1398;

Херсонська область – 867;

Хмельницька область – 861;

Черкаська область – 823;

Чернівецька область – 247;

Чернігівська область – 475.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності

Станом на 20 лютого в Україні зареєстрували 4 720 771 хворого на коронавірус. 3 938 459 з них вже подолали хворобу, але, на жаль, щонайменше 104 518 пацієнтів померли.

Від початку пандемії в Україні провели 19 373 373 ПЛР-тестувань.

Зверніть увагу. Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Тим часом показники смертності завжди спадають на 2 – 3 тижні пізніше, ніж випадки зараження і госпіталізації.



​Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу