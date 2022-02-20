В больницы госпитализировали 3 172 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие болезни.
Важно Предупреждение от ВОЗ, режим ЧС в США: новости о коронавирусе в мире 19 февраля
Так, в больницы попали еще 3 172 больных на коронавирус или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, умерли 152 человека. В то же время выздоровели – 11 963 украинца.
Охват тестирования населения
Вчера в Украине провели 79 718 тестирований на коронавирус, в частности: 31 545 методом ПЦР и 3 209 методом ИФА. Также провели 44 964 исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 2126;
- Винницкая область – 292;
- Волынская область – 336;
- Днепропетровская область – 1077;
- Донецкая область – 925;
- Житомирская область – 720;
- Закарпатская область – 275;
- Запорожская область – 753;
- Ивано-Франковская область – 328;
- Киевская область – 574;
- Кировоградская область – 321;
- Луганская область – 263;
- Львовская область – 635;
- Николаевская область – 945;
- Одесская область – 953;
- Полтавская область – 541;
- Ровенская область – 333;
- Сумская область – 996;
- Тернопольская область – 394;
- Харьковская область – 1398;
- Херсонская область – 867;
- Хмельницкая область – 861;
- Черкасская область – 823;
- Черновицкая область – 247;
- Черниговская область – 475.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика заболеваемости
По состоянию на 20 февраля в Украине зарегистрировали 4 720 771 больного коронавирусом. 3 938 459 из них уже преодолели болезнь, но, к сожалению, по меньшей мере 104 518 пациентов умерли.
С начала пандемии в Украине провели 19 373 373 ПЦР-тестов.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канала