Новим очільником Інтерполу став генерал-майор з ОАЕ, якого пов'язують із тортурами політв'язнів

Міжнародну організацію кримінальної поліції Інтерпол очолив генерал-майор Ахмед Нассер Аль-Раїсі з ОАЕ. Таким призначенням занепокоєні у Європарламенті.

Раїсі очолюватиме організацію впродовж 4 років. Його роль буде переважно церемоніальною. Повсякденним управлінням Інтерполу займатиметься генсекретар Юрґен Шток.

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Раніше Раїсі був членом виконавчого комітету Інтерполі. Він планує працювати над модернізацією організації.

Проти нового очільника Інтерполу подали до суду у 5 країнах

Через призначення Раїсі обурилися правозахисні організації та Європарламент. Троє дипломатів вже написали листа главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, щоб попередити про наслідки такого рішення.

Обрання генерал-майора Аль-Раїсі підірве місію та репутацію Інтерполу та серйозно вплине на здатність організації ефективно працювати за призначенням,

– мовиться у листі.

Проти Раїсі відкрили кримінальні справи у щонайменше 5 країнах. Його звинувачують у тортурах, зокрема у Франції та Туреччині, де проходили вибори.

За даними видання, чоловік очолив організацію після "щедрого фінансування Інтерполу з боку ОАЕ", штаб-квартира якого розташована у французькому Ліоні.

Раїсі катував політичних в'язнів

Як пише Euronews, Раїсі пов'язують із тортурами високопоставлених політичних в'язнів в ОАЕ:

дисидента Ахмеда Мансура ,

, британського вченого Майкла Хеджеса, якого у 2018 році звинуватили у шпигунстві та засудили до довічного ув'язнення.

Пізніше Хеджеса помилували, але Мансур досі залишається за ґратами.