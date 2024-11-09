Андрющенко розповів про деталі гучного вибуху в Маріуполі

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі 9 листопада було гучно. О 14:32 в районі виїзду в напрямку Мангуш – Бердянськ візульно було зафіксовано спробу російської ППО збити повітряну ціль.

Як розповів в етері 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, вона з боку окупантів була безрезультатною.

Дивіться також У Маріуполі окупанти принесли квитанції за комуналку власникам повністю зруйнованого будинку

Як окупанти пояснили вибух в Маріуполі

Андрющенко розповів, що повітряна ціль, на його думку, рухалась не в Маріуполь. З його слів, місцеві жителі побачили виліт систем ППО, які базуються неподалік виїзду з Маріуполя в напрямку Бердянська.

Була зафіксована точка, звідки був виліт. Маємо це уточнити й з'ясувати, аби про це стало відомо українським Силам оборони. Збиття цілі не було. Коли окупанти зрозуміли, що вони не можуть нічого приховати, з'явилась інформація, що вони збивали балістичну ціль завдяки ЗРК "Тор",

– розповів Андрющенко.

Запуск роботи російської системи ППО був, але вона виявилась невдалою, бо збиття цілі не відбулось. Радник міського голови Маріуполя розповів, що подібні ситуації вже заведено називати "передбавовною".

За останні дні це не перша така робота ППО, хоча було зафіксовано і збиття окупантами цілі над Маріуполем. Андрющенко підсумував, що ця територія й та, що розташована далі за Азовським морем, перебуває в зоні особливої уваги.