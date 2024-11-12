Пушилін завершив "сво" у так званій "ДНР": що означає дивний наказ окупаційної влади

Денис Пушилін видав наказ, де, буцімто, пише про завершення "сво" у так званій ДНР. Такі дії окупаційної влади спрямовані не на місцеве населення, а саме на росіян.

Росія хоче створити ілюзію миру, розповісти, що на окупованих територіях, буцімто, немає війни. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя, зауваживши, що окупанти вже створили й економічні передумови, щоб в міста переїхало якомога більше людей.

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Що означає дивний наказ окупаційної влади

Радник міського голови Маріуполя пояснив, що це є цілком послідовною історією навколо Донецької області. Цей дивний наказ спрямований не так на мешканців окупованих територій цієї області, як на окупований Маріуполь та людей, яких росіяни "мотивують" заселятись на окуповані території.

Весь цей папірець вказує, що це (окупована частина Донецької області – 24 Канал) буцімто "глибокий тил, війни немає і Росія там назавжди",

– наголосив Андрющенко.

Окупаційна влада, за його словами, розповідає місцевим жителям "казочки" для того, щоб продовжував працювати ринок іпотек, приїжджали росіяни, яким створюють інформаційну "бульбашку" та ілюзію мирного часу. На території окупованого Маріуполя вже навіть переїхали повноцінно працювати великі російські банки, які раніше подібних міст тримались осторонь.

Крім того, російська окупаційна влада та влада на території Росії після прильотів українських дронів завжди повідомляє, що, нібито, всі БпЛА вдалось збити і немає пошкоджень. Це ще раз підкреслює пропаганду та намагання нав'язати думки, що у них "все добре".

З російського боку ситуація виглядає кардинально інша, ніж є насправді. В них навіть Маріуполь – це далекий тил, де дуже спокійно, куди потрібно переїжджати,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.