У Польщі пропонують карати за "пропаганду ОУН та УПА": це можуть прирівняти до нацизму

У польському парламенті зареєстрували законопроєкт, що передбачає запровадження кримінального покарання за пропаганду ідеологій ОУН та УПА. Вони будуть прирівняні до нацистських, комуністичних і фашистських ідеологій.

Ініціатива внесена представниками партії "Право і справедливість" і передбачає зміни до польського Кримінального кодексу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата України Володимира В’ятровича та "Європейську правду".

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Що передбачає зміна у Кримінальний кодекс Польщі

Згідно із законопроєктом пропонується додати до статті про покарання за публічну пропаганду нацизму, комунізму, фашизму чи іншого тоталітарного режиму, пропонується додати фразу: "а також ідеологія Організації Українських Націоналістів, фракції Бандери (ОУН-Б) та Української Повстанської Армії (УПА), яка призвела до геноциду на Волині та в сусідніх областях у 1943-1945 роках".

Як пояснюється в документі, мета змін – запобігти героїзації ОУН-Б і УПА, а також зупинити поширення, на думку ініціаторів в нинішній Україні "заперечують факт геноциду, вчиненого ОУН-Б та УПА". Автори звинувачують ОУН-Б у співпраці з Третім рейхом та у винищені польського, єврейського, чеського, словацького, вірменського та навіть українського населення.

У пояснювальній записці згадуються слова ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який під час візиту до Польщі нібито прирівняв Волинську трагедію, яку у Польщі називають Волинською різаниною, до операції "Вісла" та назвав частину польських територій українськими.

Автори законопроєкту також висловлюють обурення через публічну героїзацію ОУН-Б та УПА в Польщі, "де виголошують промови та співають пісні, вихваляючи злочинців з ОУН-Б та УПА, зокрема Степана Бандеру".

Поляки, зокрема нащадки жорстоко вбитих на Волині, Люблінщині та в інших регіонах, дали притулок мільйонам біженців, які тікали від смерті від російських бомб і ракет, а також від жорстокої поведінки військ Путіна,

– сказано у документі.

В’ятрович назвав ініціативу спробою засудити боротьбу України за незалежність, яка має значення не лише для України, але й для Польщі.

Нагадаємо, що за чинним законодавством Польщі, за пропаганду нацистської, комуністичної чи фашистської ідеологій передбачено до трьох років позбавлення волі.