"Навального теж до якогось моменту терпіли": як Гіркіна можуть покарати за критику влади в Росії

Військовий злочинець та окупант Ігор Гіркін стає все небезпечнішим для режиму Володимира Путіна. Його цілком можуть заарештувати або ліквідувати.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. За його словами, зараз зросли шанси, що Гіркіна можуть або посадити, або десь підірвати. Кремль, звісно ж, спише все на українців.

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Раніше Кремль ставився по-іншому до Гіркіна

Як наголошує Галлямов, у Кремлі досить активно перевіряють різну соціологію. Серед місцевого так званого "патріотичного" населення Гіркін користувався авторитетом. Тому йому прощали різні випади в бік влади.

Терпіли, бо вважали, що шкоди він завдавав не так багато, як міг би завдати його арешт. Це з точки зору путінської патріотичної бази. Кремль постійно "промацує" соціологію. Вони розуміли, що критика від Стрєлкова не завдавала великої шкоди Путіну. Тому терпіли,

– зазначив Галлямов.

Галлямов нагадує, що й свого часу Кремль так само терпів Навального. Але згодом його отруїли. Адже вирішили, що шкоди він почав завдавати більше.

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Зараз, коли з кожним місяцем авторитет Путіна слабшає через воєнні поразки, режим все жорсткіше реагує на будь-яких критиків.

Режим стає слабшим. Та сама патріотична база зараз менш впевнена у Путіні. Тому до критики Стрєлкова Кремль почав серйозніше ставитися,

– вважає Галлямов.

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