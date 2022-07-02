В Ірані стався сильний землетрус, є руйнування та загиблі

В Ірані зранку 2 липня стався потужний землетрус. Його магнітуду визначили в 6, 1 бали.

ЗМІ повідомили, що землетрус забрав життя щонайменше 5 людей. Жителі цього регіону відчули кілька підземних поштовхів. Їх магнітуда коливалася від 6,1 до 6,3 бала, інформує 24 канал.

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Люди втратили житло

За словами очільника рятувальників у провінції Хормозган Мехрдада Хасанзаде, через кілька годин після землетрусу у лікарні було 12 людей. Рятувальні роботи провели. Відповідні служби поставили намети для постраждалих як аварійне житло.

Державне інформаційне агентство повідомило, що землетрус магнітудою 6,3 і землетрус магнітудою 6,1 трапилися за землетрусом магнітудою 6,1, який зрівняв із землею село Саєх Хош недалеко від узбережжя Іранської затоки. Було понад десяток поштовхів.

Місцевий чиновник повідомив, що всі жертви загинули під час першого землетрусу. Ніхто не постраждав під час наступних двох сильних поштовхів. Адже люди вже покинули свої будинки на той момент.

Чому міг статися землетрус

Фахівці кажуть, що основні лінії геологічних розломів перетинають Іран. Країна за останні роки вже постраждала від кількох руйнівних землетрусів. У 2003 році через землетрус силою 6,6 бала в провінції Керман загинула 31 тисяча людей. Тоді землетрус також зрівняв із землею стародавнє місто Бам.

Теперішній землетрус зафіксували о 1:32 за місцевим часом на глибині 10 кілометрів від поверхні. За попередніми сейсмічними даними, землетрус могли відчути багато людей в районі епіцентру.

Землетруси у світі

Зранку 22 червня землетрус трапився у Афганістані та Пакистані. Основний удар прийшовся якраз на афганську провінцію Пактика. Стихія забрала щонайменше 1500 життів. Ще 2000 людей зазнали поранень.

За даними Геологічної служби США, цей землетрус стався приблизно за 44 кілометри від міста Хост, поблизу пакистанського кордону, на глибині 51 кілометр. Сила підземних поштовхів склала 6,1 бала.

Ще в березні цього року в східній Японії відбувся потужний землетрус силою у 7,3 бала. Небезпечне природне явище зафіксували біля узбережжя східної префектури Фукусіма. Попередня глибина епіцентру землетрусу склала 60 кілометрів. Були загиблі та поранені, а мільйони будинків лишалися без світла.

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