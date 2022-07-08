12 загиблих та 30 постраждалих цивільних: як минула доба 7 липня в регіонах
російські окупанти не припиняють обстрілювати мирних українців. Унаслідок їхніх дій 7 липня постраждали щонайменше 30 мирних жителів, а багато будинків зруйновані.
Відносно спокійно було на Заході та в Центрі України. Про те, як минула доба 7 липня, журналістам 24 каналу розповіли в Офісі Президента.
Важливо Щоб вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують села поблизу: мирні жителі гинуть у будинках
Традиційні обстріли північних областей
Уночі росіяни відкрили вогонь з кулемета по селі Сеньківка Чернігівського району. На щастя, минулося без жертв.
На Сумщині росіяни гатили з артилерії по Білопільській громаді та обстріляли Шалигинську громаду зі стрілецької зброї. Постраждалих серед місцевого населення та якихось руйнувань немає.
Ситуація у Дніпропетровській області
Під ворожий вогонь потрапили Апостолівська та Зеленодольська громади Криворізького району. Окупанти поцілили по парковій зоні та дачному масиву. За попередніми даними, постраждалих немає.
Загиблі та постраждалі у Харкові
Увечері ворог стріляв з реактивних систем залпового вогню по Немишлянському районі. На жаль, є загиблі та поранені. Скільки саме – невідомо. Також руйнувань зазнали житлові будинки.
Загалом за добу в області:
- 9 людей зазнали поранень (5 мешканців Харкова, 2 – Чугуївського району та 2 – Циркунів);
- 4 осіб загинули (3 харків'ян та 1 людина з Циркунів).
Артилерійські обстріли Луганщини
російські загарбники 9 разів обстріляли з артилерії позиції Збройних Сил України. Противник гатить з усіх видів озброєння по Білогорівці та Золотарівці. Використовують окупанти ствольну та реактивну артилерію.
"Гради", ракети й "Торнадо-С": обстріли Донеччини
У Донецькій області було дуже гаряче. росіяни стріляли по мирних населених пунктах з усього, що мають: танків, мінометів, артилерії, ЗРК С-300, РСЗВ "Град" та "Торнадо С", а також випускали авіаракету "Нурс". Ворожий вогонь накрив Авдіївку, Слов'янськ, Торецьк, Соледар та Краматорськ.
На жаль, 6 мирних мешканців загинули, а ще 21 цивільний зазнав поранень.
Унаслідок обстрілів пошкоджені 47 об'єктів. Серед них є:
- 16 приватних житлових будинків,
- 20 багатоповерхівок,
- 2 об'єкти Авдіївського коксохімічного заводу,
- об'єкти залізниці,
- 4 автомобілі,
- амбулаторія,
- котельня,
- стадіон,
- дитсадок.
Руйнування на Миколаївщині
Окупанти своїми обстрілами завдали руйнувань селищу Березнегувате. Інформацію щодо постраждалих ще уточнюють. Також під вогонь потрапила Широківська громада.
Унаслідок обстрілів села Українка Миколаївського району загинули 2 людей.
Зауважимо, зранку 8 липня в обласному центрі пролунали вибухи. Що саме трапилося – наразі не повідомляють.
На Херсонщині села перебувають на межі знищення
путінські солдати намагаються повернути собі звільнені населені пункти. При цьому по окупованих – вони продовжують стріляти. Багато сіл Калинівської, Великоолександрівської, Нововоронцовської, Високопільської ОТГ перебувають на межі знищення через постійні російські обстріли.
Упродовж доби вибухи було чутно у Херсоні, а в передмісті палав вогонь.
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