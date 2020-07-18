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Кривава ДТП в Ізмаїльському районі
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Жахлива ДТП на Одещині: багато загиблих та постраждалих, серед них дитина – фото 18+
ДТП сталася
близько восьмої ранку 18 липня поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району, що на Одещині. Зіштовхнулися "ВАЗ-2108" і "Mitsubishi Outlander".
У "ВАЗі" їхали четверо
23-річних чоловіків. Усі вони – колишні однокласники, жителі Ренійського району. Хлопці поверталися з відпочинку та усі загинули.
Усі три пасажири і водій ВАЗу загинули
В іншому авто, яке потрапило у цю трагічну аварію їхали
п'ятеро членів родини з Ізмаїла. 63-річний чоловік, який був за кермом, та його 60-річна дружина, яка сиділа попереду, – загинули на місці.
З другого авто загинуло подружжя, ще троє осіб у лікарні
Троє пасажирів із задніх сидінь – наразі у лікарні. Серед них і
дворічна дівчинка.
Попередньо встановлено, що зіткнення сталося, коли
ВАЗ виїхав на зустрічну смугу.
Рятувальникам довелося застосувати спецтехніку, аби витягнути заблокованих людей з понівечених автівок.
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Розпочалося досудове розслідування за частиною 3 статті 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху.
Ще одна ДТП на Одещині
Цього ж дня на Одещині сталася ще одна ДТП зі смертельними наслідками: на трасі Одеса – Рені 18 липня зіткнулися фура МАN і "Газель". Попередньо, водій МАN намагався зробити обгін та зіткнувся з "Газеллю". Вантажівка у цей момент повертала у бік Овідіополя.
30-річний водій "Газелі" та 29-річна пасажирка отримали травми різного ступеню важкості, їх одразу госпіталізували. Водій та пасажир МАN загинули на місці події.
Двоє осіб із вантажівки загинули на місці
Після цих двох ДТП, у яких сумарно загинули 8 осіб, поліція
запроваджує цілодобовий контроль патрулів на всіх аварійно-складних ділянках доріг міжнародного та регіонального значення.
Танкер Delfi піднімають
21 листопада 2019 року через шторм біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.
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Танкер Delfi в Одесі нарешті піднімають: не все йде гладко, а троси рвуться – фото, відео
Відтоді танкер залишався поблизу берега: власник не став його демонтовувати, а залишив напризволяще. Відтак 18 липня стартували роботи із підйому танкера і його демонтажу.
Спершу судно мають поставити на кіль / Фото Дмитра Москвича (24 канал) Як тривають роботи з підйому танкера Delfi
Між пляжем і танкером постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт.
На відстань близько 100 метрів підійшли буксири. На них прикріплюють троси, щоб смикнути танкер для встановлення судна на кіль (конструктивна балка нижньої частини судна, що є його головним кріпленням).
При спробі смикнути танкер в одного з буксирів порвався трос.
Чому танкер почали піднімати
21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води. 26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів.
Під час візиту до Одеси Володимир
Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть. Якщо судновласник не встигне – Адміністрація морських портів України погрожує йому британським судом.
Одеська Держекоінспекція підрахувала збитки від аварії нафтового танкера Delfi. Попередньо, їхній розмір становить понад 15 тисяч доларів (це майже пів мільйона гривень).
Українці в полоні піратів
Шестеро українських моряків опинились у заручниках біля узбережжя Нігерії. Пірати захопили судно Curacao Trader разом з екіпажем. На танкер здійснили напад у Гвінейській затоці, у заручники потрапили 13 з 19 членів екіпажу.
Спочатку йшлося про те, що серед них 4 українські моряки, однак пізніше
у МЗС уточнили, що йдеться про шістьох викрадених громадян України.
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Біля берегів Нігерії пірати захопили заручників: серед них шість українських моряків Що відомо про викрадення українських моряків 17 липня
Судно
Curacao Trader (танкер, що перевозить хімічні продукти) пливло під прапором Ліберії. Судно побудували у 2007 році, воно – 20,5 метра завширшки та 116,5 метра завдовжки.
У відкритому морі за 210 миль від берега на борт танкера піднялися
8 озброєних піратів. Відомо про
викрадення 13 людей, серед яких начебто росіяни та українці.
Танкер перевозить хімічні продукти / Фото seafarersjournal.com
Протести у Хабаровську
З новою силою розгорнулися масові акції у Хабаровську на підтримку губернатора Сергія Фургала. Вперше росіяни вийшли на протест 9 липня, а вже 18 липня учасників акції стало ледь не втричі більше.
Про подію
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Мітинг розпочався приблизно об 11:00 за київським часом.
Люди рухалися колоною центральною вулицею міста. Вона – вщерть заповнена протестувальниками.
Мітингувальники скандували: "Свободу", "Чесний суд" і "Фургал – наш вибір".
Поодинокі учасники ходи викрикували гасла проти системи та Путіна.
До центру міста також рухалася автоколона з учасниками акції з інших міст Хабаровського краю.
Пізніше мітингувальники розбилися на групи та виступали біля будівель державних органів з проханням відпустити "їхнього" губернатора та відчепитися від регіону.
Участь у акції беруть від 20 до 50 тисяч людей.
Хто такий Сергій Фургал? Губернатор Хабаровська, один із трьох опозиціонерів, які відібрали крісла очільників краю у кандидатів від "Єдиної Росії" під час тієї виборчої кампанії. У грудні 2019 року Фургала викликали до Москви для надання свідчень щодо підприємства "Амурсталь".
9 липня в Хабаровську за підозрою в організації вбивств Фургала затримали. Справи стосуються нібито організації і замовлення вбивств бізнесменів у 2004 і 2005 роках.
Пожежа у Нанті
У французькому Нанті 18 липня спалахнула масштабна пожежа в кафедральному соборі святих Петра і Павла. Ця готична церква є однією з найбільших у всій Франції.
Пожежа у соборі в Нанті – відео очевидців
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У Франції горить один з найбільших готичних соборів: його підпалили невідомі – відео Що відомо про пожежу в кафедральному соборі святих Петра і Павла
Пожежа почалася близько 07:30 за місцевим часом (08:30 за Києвом). Загоряння було неконтрольованим, вогонь швидко поширився будівлею.
За даними телеканалу BFMTV, пожежу, ймовірно, гаситимуть весь день. На місці працює понад сотня рятувальників. За попередніми даними їм таки вдалося локалізувати її.
Поліція вже порушила кримінальну справу. Наразі правоохоронці підозрюють навмисний підпал церкви. За попередніми даними, невідомі зловмисники підпалили собор одразу в кількох точках.
Вже відомо, що
повністю згорів старовинний орган XV століття. Його не вдалося врятувати. На відео з місця події видно дим, що виходить зсередини собору. За словами очевидця пожежі, він прокинувся від гучного биття в дзвони, а коли виглянув у вікно, то вже побачив палаючий собор.