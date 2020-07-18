В Одеській області поблизу села Саф'яни сталася смертельна ДТП, в якій загинули шестеро осіб. Почалась довгоочікувана операція з підйому затонулого танкера Delfi. Шестеро українських моряків опинились у заручниках у піратів. У центрі російського Хабаровська нові протести. У французькому Нанті спалахнула пожежа в соборі святих Петра і Павла. Такими були головні новини суботи, 18 липня.

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Кривава ДТП в Ізмаїльському районі

Детальніше Жахлива ДТП на Одещині: багато загиблих та постраждалих, серед них дитина – фото 18+

ДТП сталася близько восьмої ранку 18 липня поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району, що на Одещині. Зіштовхнулися "ВАЗ-2108" і "Mitsubishi Outlander".

У "ВАЗі" їхали четверо 23-річних чоловіків. Усі вони – колишні однокласники , жителі Ренійського району. Хлопці поверталися з відпочинку та усі загинули.



Усі три пасажири і водій ВАЗу загинули

В іншому авто, яке потрапило у цю трагічну аварію їхали п'ятеро членів родини з Ізмаїла . 63-річний чоловік, який був за кермом, та його 60-річна дружина, яка сиділа попереду, – загинули на місці.



З другого авто загинуло подружжя, ще троє осіб у лікарні

Троє пасажирів із задніх сидінь – наразі у лікарні. Серед них і дворічна дівчинка .

Попередньо встановлено, що зіткнення сталося, коли ВАЗ виїхав на зустрічну смугу.

Рятувальникам довелося застосувати спецтехніку, аби витягнути заблокованих людей з понівечених автівок.

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Розпочалося досудове розслідування за частиною 3 статті 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху.

Ще одна ДТП на Одещині

Цього ж дня на Одещині сталася ще одна ДТП зі смертельними наслідками: на трасі Одеса – Рені 18 липня зіткнулися фура МАN і "Газель". Попередньо, водій МАN намагався зробити обгін та зіткнувся з "Газеллю". Вантажівка у цей момент повертала у бік Овідіополя.

30-річний водій "Газелі" та 29-річна пасажирка отримали травми різного ступеню важкості, їх одразу госпіталізували. Водій та пасажир МАN загинули на місці події.



Двоє осіб із вантажівки загинули на місці