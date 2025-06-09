Новий бойовий корабель КНДР помітили біля кордону з Росією: що це може означати

Супутникові знімки, зроблені 8 червня компанією Maxar Technologies, показують 5-тисячотонний есмінець у сухому доці в порту Раджин. Цей порт є частиною північнокорейської спеціальної економічної зони Расон, яка межує з коротким відрізком кордону з Росією.

Хоча Раджин не є великим суднобудівним центром, там є можливості для проведення обмежених ремонтів і технічного обслуговування. Про це розповів Ю Чжіхун, співробітник Корейського інституту оборонного аналізу, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що новий есмінець КНДР робить біля кордону з Росією

Близькість порту Раджин до Росії робить його ключовою ланкою в зусиллях Північної Кореї поглибити економічні й потенційно військові зв'язки з Москвою.

Економічна зона Расон є "важливим пунктом співпраці між Північною Кореєю та Росією", зокрема у сфері постачання північнокорейських озброєнь до Москви для використання у війні проти України.

Північна Корея перемістила новий бойовий корабель, пошкоджений під час невдалої спроби спуску на воду, до порту поблизу кордону з Росією. Аналітики вважають, що це може свідчити про можливу участь Москви в ремонті судна.

Нагадаємо, що корабель було пошкоджено 21 травня, коли під час спуску на воду його корма занурилась у воду, але ніс залишився на суші. Судно перекинулось на бік у результаті невдалого маневру.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, який був присутній на церемонії запуску, наказав відремонтувати есмінець до чергового пленуму Трудової партії, що має відбутися наприкінці червня, назвавши це "питанням національної честі".

Кім зазначив, що ймовірно, під час невдалого запуску було пошкоджено гідролокатори та ехолоти, які зазвичай розташовуються в носовій частині корабля.Такі пошкодження, за його словами, ймовірно вимагатимуть зовнішньої допомоги.

Ю наголосив, що допомога з боку Росії у процесі ремонту є можливою, хоча буде важко підтвердити, чи вона обмежується участю інженерів, чи включає також постачання важливого обладнання.