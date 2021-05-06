Новий фейк: Порошенко використав архівне фото для новини про зустріч з Блінкеном

П'ятий президент Петро Порошенко потрапив у новий скандал: для того, щоб проілюструвати зустріч глав фракцій Верховної Ради з державним секретарем Ентоні Блінкеном, він використав фото з двосторонніх переговорів, що пройшли в 2015 році.

"Дешеві трюки від колишнього президента", – прокоментував журналіст, політик Сергій Лещенко.

За його словами, Порошенко не захотів публікувати фото, де він зображений разом з Блінкеном і іншими главами політсил Верховної Ради.

"Тому на свою цільову аудиторію Порошенко розганяє фото шестирічної давності, нібито у нього зараз була двосторонка з Блінкеном. Ви повелися на такий обман?", – поставив запитання Лещенко.