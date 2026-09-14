Ми багато втрачаємо: у Центрі протидії корупції назвали механізм, як обрати нового генпрокурора

Скандали навколо Офісу генерального прокурора вкотре довели недосконалість існуючої системи кадрових призначень в Україні. Ситуація загрожує не лише внутрішньополітичною кризою, а й серйозними втратами на міжнародній арені. У суспільстві сформувався чіткий запит на кардинальну зміну правил гри.

Зараз Україна ризикує втратити значні фінансові ресурси та свій шанс на євроінтеграцію через політичну залежність силових органів. Про це 24 Каналу розповів керівник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, зауваживши, що єдиним шляхом розірвати це коло є ухвалення закону про відкритий конкурсний відбір на посаду очільника Офісу генерального прокурора.

Політичні призначення не працюють

Шабунін наголосив, що в історії України вже було 18 генеральних прокурорів, і всі вони призначалися за політичними домовленостями. Жоден із них не показав ефективної роботи, оскільки відповідав не перед законом, а перед тими, хто його призначив.

Вже ж очевидно, що в Україні політичні призначення не працюють, конкурси працюють. Бо призначений відповідає перед тим, хто його призначив. Він від нього залежний. І тому треба конкурс, бо тоді керівник правоохоронного органу каже: "Я чесно переміг, я професіонал і я звітую тільки перед законом". Не перед президентом, не перед парламентом – перед законом,

– зазначив він.

За його словами, генеральний прокурор є найвищим посадовцем у системі кримінальної юстиції, тому суспільство потребує незалежного фахівця на цій посаді. Проте ані президент, ані народні депутати не зацікавлені у проведенні прозорого конкурсу, оскільки прагнуть зберегти ручного очільника відомства для власного захисту та контролю над розслідуваннями.

Збереження старої системи кадрових призначень створює пряму загрозу для євроінтеграційних прагнень України. Речник Єврокомісії вже нагадав, що боротьба з корупцією та прозорий конкурс на посаду генпрокурора є чіткими вимогами для вступу до Євросоюзу.

Це і про репутацію, і про гроші на війну, і про шанс на вступ в Європейський Союз. Шанс, який дуже дорого коштує країні. Не Зеленському, не депутатам – країні дуже дорого коштує. Нам треба нормальний генпрокурор усім,

– підсумував керівник ГО "Центр протидії корупції".

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