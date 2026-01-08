Полтавську ОВА очолив Віталій Дяківнич: біографія голови області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового голови Полтавської обласної державної адміністрації. Її очолить Віталій Дяківнич.

Що відомо про нового голову Полтавської ОВА, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Готові укази щодо призначення нових голів ОВА: Зеленський назвав області

Що відомо про Віталія Дяківнича, який очолить Полтавську ОВА?

Володимир Зеленський своїм указом призначив Дяківнича Віталія Анатолійовича головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Віталій Дяківнич народився в селищі Диканька Полтавської області. Освіту здобував у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти, історія та основи економіки".

У 2020 році він закінчив Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, отримавши ступінь магістра з публічного управління та адміністрування.

Він працював на посаді державного податкового інспектора в Дніпропетровській області, після чого менеджером зі збуту у фермерському господарстві "Лот", що у селищі Петропавлівка Дніпропетровської області.

У жовтні 2004 року він почав працювати у Диканській районній раді та пройшов шлях від технічного працівника до головного спеціаліста. З грудня 2016 року по березень 2021 року обіймав посаду керівника апарату Диканської районної державної адміністрації.

З червня 2021 року він став першим заступником голови Миргородської районної державної адміністрації, а з січня 2023 року очолював цю адміністрацію.

За свою діяльність 5 серпня 2022 року Дяківнич був нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України", а 5 жовтня 2024 року отримав пам’ятний нагрудний знак від командувача Повітряних Сил ЗСУ.

Навіщо Зеленський змінює керівників ОВА?