Новий інструментарій для розслідування злочинів окупантів буде незабаром, – Венедіктова

Україна мобілізує всі державні зусилля заради швидкого розслідування російських воєнних злочинів. Для цього невдовзі українське законодавство поповнять новим правовим інструментарієм.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона зустрілась в Києві з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

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Україна робить все, аби притягнути винних до відповідальності

Також у цій зустрічі взяли участь глава уряду Денис Шмигаль та спікер парламенту Руслан Стефанчук. Венедіктова запевнила, що всі державні інституції прагнуть справедливості для жертв воєнних злочинів.

Україна посилено працює для того, щоб зібрати докази та притягнути винних до відповідальності. Великі надії – на Міжнародний суд в Гаазі.

Невдовзі українське законодавство доповниться новим правовим інструментарієм для сприяння ефективному незалежному розслідуванню, яке здійснює Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду,

– зазначила Венедіктова.

Зазначимо, що Карім Хан вже побував у Бучі та Бородянці. Він сказав, що йому важко і уявити, що він може побачити в Харкові чи Маріуполі. Прокурор МКС вважає: на українській території відбулись злочини, які підпадають під юрисдикцію суду в Гаазі.

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