Зеленський пояснив, чого чекає від нового уряду Корецького

Володимир Зеленський висловив очікування від нового Кабінету Міністрів, який очолює Сергій Корецький. Президент зазначив, що важливо повністю підготуватися до наступної зими.

Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення 16 липня.

Що Зеленський очікує від нового Кабміну?

Український лідер наголосив, що сильна сторона Сергія Корецького – робота саме в державних енергетичних компаніях.

"Він прийшов в Укрнафту, він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю – Укрнафта завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. Нафтогаз пройшов складну зиму, попри всі російські удари Україна була з газом", – пояснив Зеленський.

Президент також підкреслив, що тепер важливо повністю підготуватися до зими 2026 – 2027 років.

Звісно, ми максимально вкладаємось у далекобійність України, у наші мідстрайки, щоб зробити максимально складною задачею для Росії збільшувати наступ проти України й затягувати цю війну. Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими,

– зазначив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що саме це – головне завдання для нового уряду. Окрім того, президент анонсував зміни у роботі з партнерами.

"Потрібно більше швидкості у виконанні домовленостей", – резюмував український лідер.

Нагадаємо, новий Кабінет Міністрів 16 липня провів своє перше засідання після обрання Верховною Радою. Під час зустрічі урядовці визначили першочергові пріоритети, над якими будуть працювати найближчим часом.