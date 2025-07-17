У "Слузі народу" поділилися подробицями голосування за новий уряд

Верховна Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. На засіданні ухвалили фактично одностайні рішення щодо оновленого складу Кабміну.

Зокрема, Верховна рада вже обрала нового міністра оборони, яким став Денис Шмигаль. Детальніше про те, як минуло голосування, 24 Каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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Як минуло голосування за новий уряд?

У Верховній Раді уже минуло пакетне голосування за міністрів, яких, за рекомендацією фракції "Слуга народу", внесла чинна прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Натомість, за поданням президента, ВР також призначила міністра закордонних справ. Ним залишився Андрій Сибіга.

Всі фракції мали можливість висловитися. Дискусії є завжди, але у форматі запитань, бо деякі міністри не змінили своїх посад. Але будь-яке оновлення, яке дає нову енергію – це добре. Загалом голосів було із запасом, більше ніж 226,

– зауважила Євгенія Кравчук.

Також кілька хвилин тому Рада призначила Дениса Шмигаля новим міністром оборони України. До слова, тепер Міноборони матиме й додаткові обов'язки, аби покращити процеси, що пов'язані із забезпеченням армії.

"У Міністерстві оборони також будуть функції зі стратегічних галузей промисловості. Тобто все, що пов'язане із забезпеченням армії та виробництвом зброї, буде у зоні відповідальності пана Шмигаля", – зауважила нардепка.

Додамо, президент поставив перед урядом завдання збільшити кількість української зброї з 40% до 50%. Пані Юлія Свириденко наголосила, що її пріоритетними кроками у перші 6 місяців стане якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська.