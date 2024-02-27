Зупинили вибори: у Новій Каховці рух опору підірвав штаб "Єдиної Росії"

В тимчасово окупованій Новій Каховці на лівому березі Дніпра партизани підірвали штаб путінської партії "Єдина Росія". Окупанти стверджують, що в атаці винні безпілотники.

Росіяни не визнають, що окупували українські території, натомість розповідають казки про "історичні території Росії". Василь Небензя на Генасамблеї ООН узагалі заявив, що окупантів зустрічають чи не з квітами, а в Авдіївці святкують.

Дивіться також Путін "включив" окуповані території до Південного військового округу: про що це свідчить

Що відомо про вибухи у Новій Каховці

Вранці 27 лютого у Новій Каховці пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія" та неподалік від "виборчої дільниці". Так сили руху опору передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий "виборчий" процес в захопленому місті,

– мовиться в повідомленні.

Кумедно, але росіянам настільки не вигідно визнавати, що це зробили партизани, що вони ладні заявити про БПЛА, які нібито вдарили по об'єктах. Хоча і ця версія грає проти них, адже показує дірявість їхньої ППО.

"Наразі ворог намагається приховати факт присутності сил спротиву окупації на ТОТ. Відтак росіяни, аби не сіяти паніку, наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об'єктах, хоч це не відповідає дійсності", – іронізують у русі опору.

У Центрі національного спротиву закликали громадян України не брати участь у "виборах", назвавши їх пропагандистською постановкою Кремля. Рух опору попередив: кожен колаборант, який допомагає організовувати "виборчий процес", понесе відповідальність за свої дії.

З 27 по 29 лютого на тимчасово окупованих територіях Херсонської області відбудуться "дострокові вибори" президента Росії. У самій Росії вибори пройдуть з 15 по 17 березня.

Де розташована Нова Каховка: показуємо на карті

Партизани стратили воєнного злочинця в Росії

У Росії також працюють партизани. Наприклад, 27 лютого рух "Екстреміст" і "Скрепачъ" повідомили, що ліквідували в Красноярську такого собі Сергія Конкєєва. Чоловік пів року воював в Україні у складі ПВК "Вагнера" та убивав полонених – у цьому зізнався він сам на камеру.