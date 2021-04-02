У Зеленського розповіли, чи будуть вводити новий локдаун

В Україні 2 квітня зафіксували рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу і за кількістю смертей. В Офісі Президента висловилися щодо того, чи буде влада запроваджувати тотальний локдаун.

Наразі влада буде дотримуватись політики адаптивного карантину. Про це заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі одного з телеканалів.

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Чи буде тотальний локдаун в Україні

Кирило Тимошенко розповідає, що влада буде дотримуватись політики адаптивного карантину, згідно з якою жорсткі карантини будуть вводити локально.

За його словами, посилення карантину в окремих регіонах дозволяє не зупиняти всю країну в цілому.

Є червоні зони в деяких областях. Це не означає, що, наприклад, у Харківській області або в іншій області, де ще зелена або помаранчева зона, треба вводити локдаун. Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає,

– заявив Тимошенко.

Як приклад роботи адаптивного карантину в Офісі Президента привели Івано-Франківську область. "Вона була кілька тижнів – практично місяць, в червоній зоні, а зараз вона вже з неї виходить", – відзначив Тимошенко.

Ситуація з коронавірусом в Україні: останні новини

За добу 1 квітня в Україні зафіксували рекорд нових випадків: 19 893 хворих.

Окрім того, цієї ж доби померла найбільша кількість інфікованих – 433 пацієнти.

До лікарень госпіталізували 5 040 хворих з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність недуги.

Максим Степанов повідомив, що у 2 областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу.

У той час "британський" штам COVID-19 вже зафіксували в усіх регіонах країни.