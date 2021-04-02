У Зеленського розповіли, чи будуть вводити новий локдаун

В Україні 2 квітня зафіксували рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу і за кількістю смертей. В Офісі Президента висловилися щодо того, чи буде влада запроваджувати тотальний локдаун.
Джерело:24 канал
Наразі влада буде дотримуватись політики адаптивного карантину. Про це заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі одного з телеканалів.
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Чи буде тотальний локдаун в Україні
Кирило Тимошенко розповідає, що влада буде дотримуватись політики адаптивного карантину, згідно з якою жорсткі карантини будуть вводити локально.
За його словами, посилення карантину в окремих регіонах дозволяє не зупиняти всю країну в цілому.
Є червоні зони в деяких областях. Це не означає, що, наприклад, у Харківській області або в іншій області, де ще зелена або помаранчева зона, треба вводити локдаун. Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає,
– заявив Тимошенко.
Як приклад роботи адаптивного карантину в Офісі Президента привели Івано-Франківську область. "Вона була кілька тижнів – практично місяць, в червоній зоні, а зараз вона вже з неї виходить", – відзначив Тимошенко.Нагадаємо. У червоній зоні, згідно з даними МОЗ, з відповідними обмеженнями зараз перебувають 10 областей: Київ і Київська область, Львівська область, Одеська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська, Чернігівська. Раніше в уряді повідомляли: якщо в Україні більшість областей стануть "червоними", у країні запровадять суцільний локдаун.
Ситуація з коронавірусом в Україні: останні новини
- За добу 1 квітня в Україні зафіксували рекорд нових випадків: 19 893 хворих.
- Окрім того, цієї ж доби померла найбільша кількість інфікованих – 433 пацієнти.
- До лікарень госпіталізували 5 040 хворих з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність недуги.
- Максим Степанов повідомив, що у 2 областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу.
- У той час "британський" штам COVID-19 вже зафіксували в усіх регіонах країни.