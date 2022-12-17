Це буде м'ясорубка, – оглядач про ймовірний новий наступ на Київ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що росіяни готують 200 тисяч нових солдатів, аби піти на Київ з новим наступом. Окупанти справді можуть зібрати таку кількість військ, але є нюанс.

Про це 24 каналу розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що ми вже бачили, як росіяни зібрали більше ніж 230 тисяч людей під час "часткової мобілізації", хоча заявили, що зібрали понад 300 тисяч.

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Проблема не в людях

Але тут виникає інше питання – питання оснащення. Росія не здатна повністю укомплектувати таку кількість бійців. Відсутня не тільки штатна комплектація підрозділів технікою, боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами для неї, а й забезпечення спорядженням особового складу. Тобто елементарно немає навіть боєкомплекту до стрілецької зброї для кожного військовослужбовця.

Проблем велика кількість. Але хіба ж те, що ці проблеми існують, зупинило росіян, коли вони розпочинали свою часткову мобілізацію? Вони ж чудово знали, які в них можливості для комплектації своїх підрозділів під час мобілізації,

– наголосив Коваленко.

За його словами, навіть до 2014 року, коли Росія не була обмежена санкціями, мала надприбутки від нафти та газу, а значна частина бюджету витрачалася саме на армію, країна-агресорка при мобілізації могла забезпечити 60 – 65 тисяч особового складу.

Після анексії Криму та початку російсько-української війни і ці можливості суттєво скоротилися. Тобто росіяни могли забезпечити близько 30 тисяч мобілізованих, і ці можливості були реалізовані під час прихованої мобілізації до вересня 2022 року. Тобто на момент оголошення початку часткової мобілізації в Росії необхідні ресурси вже були вичерпані, і керівництво це розуміло.

"Тобто вони зовсім не рахуються з тим, чи можуть забезпечити військовослужбовців бронежилетом, чи є в них достатньо автоматів для них, чи, може, вони будуть воювати пішки", – зауважив Коваленко.

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Перспективи нового наступу на Київ

Отже, якщо в Росії вирішать, що потрібно організувати "наступ на Київ 2.0", то вони справді можуть зібрати 200 тисяч солдатів та відправити їх на нашу столицю маршовими батальйонами. Але успіх цієї "операції" – дуже сумнівний.

Коваленко наголосив, що цей наступ стане м'ясорубкою для росіян. Це зрозуміло і з того, як зараз Росія закидає своїми мобілізованими Бахмутський та інші напрямки бойових дій, але вони не рятують ситуацію тактично та стратегічно. Аналогічним буде і результат повторного наступу на Київ.

Що каже Залужний про повторний наступ на Київ