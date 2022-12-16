Це вже не лютий 2022-го, – ветеран ВМС про можливий новий наступ Росії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія готує близько 200 тисяч нових солдатів і, ймовірно, знову спробує наступати на Київ. Однак варто розуміти, що українські захисники готові відбивати їхні атаки.

Про це 24 каналу розказав заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. Він зауважив, що після повномасштабного вторгнення окупантів 24 лютого Генштаб ЗСУ, Міноборони та партнери України налагодили дуже тісну взаємодію.

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ЗСУ більш готові, ніж у лютому

За його словами, мова йде не лише про постачання зброї українській стороні, а й про обмін думками щодо операційного застосування Збройних Сил України.

Крім того, новини про ймовірний наступ з Півночі й не втрачали своєї актуальності, тож кордони нашої держави зміцнили, там зосередили серйозне угруповання військ та звели потужні фортифікаційні споруди.

При цьому ГУР МО та розвідки країн-партнерів уважно спостерігають за тим, що відбувається в Білорусі. І хоч зараз у них там нібито почалася активізація, і деякі невеликі тактичні повітряно-десантні підрозділи наближаються до наших кордонів, ці сили дуже і дуже невеликі.

"Дійсно, 200-тисячне угруповання може бути створене. Але я хочу нагадати, що зараз втрати росіян вже наближаються до 100 тисяч тільки вбитими, а якщо додати поранених, то це буде вже понад 300 тисяч", – наголосив Риженко.

Він додав, що на початку повномасштабної війни на українських кордонах було близько 170 тисяч російських військових, значна частина яких вже не ніколи зможе воювати. Ці цифри добре демонструють, що Україна готова до потенційного нового нападу Росії, і зараз здатна відбити його набагато ефективніше, аніж на початку вторгнення.

Це дійсно не лютий, коли було багато "симптомів" цієї навали, але не було ментального порозуміння щодо того, що це буде з боку Росії або Білорусі. Зараз цього немає,

– вважає Риженко.

Він пояснив, що у лютому було щось подібне до того, що було у 2014 році у Криму, коли в українських військових запитували, чому вони не стріляли. Річ у тім, що тоді був цей самий ментальний бар'єр. А зараз його немає, і українським силам нічого не заважає за найменшої загрози з боку Білорусі дати серйозну відсіч.

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Плани Генштабу можуть відвадити ворога

Ветеран ВМС зауважив, що Генеральний штаб діє правильно, коли проводить завчасне планування можливих майбутніх операцій. Потенційні сценарії, як от наступ з боку Білорусі, беруться до уваги та опрацьовуються. І від того, наскільки якісно вони опрацьовуються залежить те, наскільки ефективною може бути реальна реакція. Ба більше, повна готовність до загрози може навіть змусити противника відмовитися від запланованого наступу.

Тож ймовірність того, що росіяни створять нове угруповання і з кількох напрямків намагатимуться повторити 24 лютого, справді існує. Але підготовка української сторони, випередження і попередження супротивника має дати серйозний позитивний результат.

Що Залужний каже про наступ