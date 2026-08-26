Білорусь зводить військові об'єкти біля кордону: аналітик пояснив, у чому полягає загроза

У білоруському прикордонні спостерігається розбудова військової інфраструктури та підведення залізничних колій до нових об'єктів. Це викликає занепокоєння щодо можливої підготовки до нових активних дій з північного напрямку. Проте самі лише будівельні роботи ще не свідчать про формування ударного угруповання.

Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу про реальний задум ворога та пояснив, за якими маркерами варто оцінювати рівень загрози. За його словами, ключове значення має не сам факт будівництва інфраструктури, а її фізичне наповнення військами та технікою.

Чи є загроза повторного вторгнення?

Василь Пехньо наголосив, що для формування реальної загрози на нові об'єкти мають бути передислоковані війська та військова техніка. До того часу зведення об'єктів залишається лише розбудовою інфраструктури.

Сама по собі інфраструктура не воює, тобто вона може бути ознакою підготовки тих чи інших дій. Безперечно, що вона може бути такою, але треба дивитися, чим вона наповнюється. Якщо на підготовлену інфраструктуру будуть заходити відповідні війська, тоді можна буде говорити про якісь уже подальші підготовки,

– Пехньо.

За його словами, рівноцінно варто сприймати цю загрозу як для України, так і для західних партнерів. Росія створює майданчики, які можуть бути використані не лише проти українських територій, а й у межах потенційних провокацій проти блоку НАТО.

Підготовка до викликів для НАТО та елементи ІПСО

Україна неодноразово попереджала західних партнерів про розгортання військової інфраструктури на території Білорусі. Мова йде про нові десантні угруповання та ретранслятори зв'язку для ударних дронів, які загрожують повітряному простору сусідніх країн, зокрема Польщі та Румунії.

Військовий оглядач про загрозу з боку Білорусі: відео

Окрім цього, у Європі вже фіксували численні диверсії – від пошкодження зв'язкових кабелів у Балтійському морі до розвідки німецьких аеродромів та замаху на керівника концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. За даними західних ЗМІ, очільник ЦРУ здійснював візит до Москви з розвідданими щодо підготовки Росії до посилення агресії та перевірки рішучості Альянсу.

Пехньо застеріг від передчасних висновків про те, що будівництво полігону означає неминучий наступ на Київ чи північні області.

Якщо це будуть порожні об'єкти, то це не має ніякого сенсу, окрім як інформаційно-психологічного для того, щоб полохати населення. Росіяни не пошкодують грошей для таких речей,

– експерт.

Зауважимо, що раніше Державний секретар Ради Безпеки Білорусі Олександр Вольфович повідомив про перевірку бойової готовності збройних сил країни. В рамках навчань одна з артилерійських бригад була передислокована та приведена у готовність до виконання завдань за штатами воєнного часу.

У білоруському міноборони зазначили, що під час тренувань планують враховувати досвід сучасних воєнних конфліктів в Україні та Ірані, зокрема в питаннях ведення вогню та застосування безпілотників.