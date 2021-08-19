Новий політичний сезон в уряді: хто може потрапити під удар кадрових змін

Антиолігархічний законопроєкт, а на додачу – "антиахметівський" щодо податків. Це найважливіші проєкти законів, які чекають на депутатів в новому політичному сезоні. Але ухвалити документи можуть вже не на чолі з Дмитром Разумковим.

Подейкують джерела в Офісі Президента, що ідея відправити голову Верховної Ради у відставку давно оселилася на Банківській. Останнім часом вона знову активізувалася.

Цікаво Ймовірно, буде найдовшим в історії України, – Юрчишин про парламент 9 скликання

Можлива відставка Разумкова

ОП давно дратує те, що Разумков не завжди готовий діяти відповідно до планів Банкової, а часто і всупереч, а також – відкрито висловлює власну, протилежну думку.

Сам Разумков, за словами експертів, все ж таки почав готуватися до можливої відставки й думає над варіантами свого політичного майбутнього. Це може бути власний сольний проєкт, або приєднання до інших.

"Ми знаємо, як ОП воює з головою Київської міської державної адміністрації. Це був певний сигнал для нинішньої влади про майбутні союзи пана Разумкова", – зауважив політичний експерт Ігор Чаленко.



Разумкова можуть звільнити / Фото "РБК-Україна"

Крісло Разумкова може зайняти Стефанчук

За заміною Разумкова далеко не потрібно ходити. На його крісло може сісти перший заступник Руслан Стефанчук. От тільки, чи знайдуться голоси за такі ротації – питання залишається відкритим. Адже Разумков має підтримку всередині монобільшості.

Є віцеспікер, він зрозумілий президенту. Він близький (до президента – 24 канал), з самого початку в команді. Разумков теж був, але він залишається вірним солдатом Зеленського. Він досвідчена людина,

– відзначив політичний експерт Ігор Петренко.

Уряд може піти у відставку

"Козлом відпущення" може стати й уряд. Якщо почне падати рейтинг президента, то провину можуть перенести на уряд і як покарання відправити його у відставку. Новим прем'єр-міністром може стати:

віцепрем'єр-міністр Олексій Любченко;

міністр розвитку громад Олексій Чернишов.

"Рано чи пізно уряду Шмигаля доведеться взяти на себе відповідальність за проблеми з тарифами, за кризу з коронавірусом", – сказав політичний експерт Петро Олещук.

Що чекати від нового політичного сезону: дивіться сюжет

Точкові звільнення – неминучі

Але такий варіант найрадикальніший і його триматимуть для складної ситуації. А от точкові звільнення – неминучі. Кандидатів на виліт чимало, наприклад, Сергій Марченко – якщо провалить переговори з Міжнародним валютним фондом.

А також – Денис Малюська, якого пов'язують з Арсеном Аваковим і якому близькі до президента люди не можуть пробачити перекриття схем нелегального заробітку. Незадоволені як в ОП, так у Раді міністром оборони Андрієм Тараном.

"Стиль кадрової політики нинішньої влади. Зеленський – нетерплячий. Якщо кимось він незадоволений, то цю людину змінює. Він може давати час на виправлення, такий випробувальний термін", – зазначив політичний експерт Володимир Фесенко.

До теми На позачерговому засіданні Ради можуть розглянути кадрові зміни в уряді, – нардеп

Проте останні звільнення в Кабміні показують, що кадрові прогнози – це марна справа. Адже під удар може потрапити людина, яка начебто найкомфортніше почувала себе в уряді. Але, на думку експертів, найближчі місяці питання зі звільненням мають розв'язати.