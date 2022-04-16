У "Новій пошті" розповіли про стан працівників, які отримали травми через обстріл в Миколаєві
Джерело:"Нова пошта"
Окупанти 15 квітня обстріляли відділення "Нової пошти" в Миколаєві. Працівникам, які отримали поранення, надали меддопомогу.
Окрім цього, співробітники компанії, які зазнали травм під час ракетного обстрілу, пройшли медичне обстеження. Після цього поїхали додому.
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Усі постраждалі – живі
За словами СЕО "Нової пошти" Олександра Бульби, усі співробітники кур'єрської служби живі. Як повідомили у Суспільне Миколаїв, станом на 16 квітня працівники перебувають вдома.
У "НП" пообіцяли, що забезпечать колегам усі необхідні ліки та повний медичний супровід під час одужання та реабілітації.
Наші працівники — наша сила та наші герої. Ми спираємося на них, а вони завжди можуть розраховувати на "Нову пошту",
– наголосив Бульба.
Він впевнений, що відділення відбудують. Найголовніше – вірити у перемогу та Збройні Сили України.
Нагадаємо, що відділення, в яке поцілили окупанти, повністю вигоріло. Станом на вечір 15 квітня було відомо про трьох постраждалих.
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