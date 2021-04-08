Наступний президент Росії спустить все на гальма, – Казанський про війну на Донбасі

Війна на Донбасі припиниться лише тоді, коли Володимир Путін піде з влади. Новий президент Росії припинить воювати, адже зрозуміє, що це не вигідно Росії.

Про це в ефірі програми "6/9" сказав журналіст, член переговорної Тристоронньої контактної групи Денис Казанський. Він заявив, що війна на Донбасі – це особиста історія Путіна, яка нікому більше не цікава.

Зверніть увагу Росії начхати на людей, це для них дешевий розхідний матеріал, – Казанський​

"Путін не вічний. Він вже достатньо старша людина. Він буде рано чи пізно потихеньку відходити від влади", – зауважив Казанський.

Люди, які прийдуть до влади після нього, будуть цю ситуацію спускати на гальма, адже це особиста історія Путіна,

– сказав він.

За словами Казанського, війна на Донбасі абсолютно не вигідна нікому: ні Україні, ні Росії, адже вони від неї втрачають гроші та можливості, ні самим мешканцям Донбасу – вони є заручниками ситуації.

"Ця історія вигідна тільки купці людей, яка заробляє на цій війні, на грабунках непідконтрольної території ОРДЛО, а також російським кураторам. Вона вигідна для Путіна, бо так він себе вважає світовим лідером, злим генієм", – наголосив журналіст.

Путін ситуацію не владнає, – Казанський

Як зазначив представник ТКГ, поки у Росії не зміниться президент – війна триватиме. Єдине, чого варто чекати – конфлікт може стихнути у військовому плані. Однак Путін не допустить реінтеграцію територій та розв'язання самої причини війни.

Наступна влада може просто здихатися цієї валізи без ручки. Вони віддадуть Донбас, а самі розв'язуватимуть питання з Кримом і налагоджуватимуть стосунки з Заходом. Росія до цього прийде,

– підсумував Казанський.

Дивіться ефір "6/9" за 8 квітня з Денисом Казанським: відео



Росія стягує військо до кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу