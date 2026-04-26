Україна відкриє новий пункт пропуску: де саме та що це змінить

Україна та Молдова готуються до реалізації масштабного інфраструктурного проєкту. Зокрема, планується будівництво мосту через Дністер між Ямполем і Косеуць та відкриття нового пункту пропуску.

На розвиток альтернативних маршрутів уряд уже виділив понад 700 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Що відомо про відкриття нового пункту пропуску?

Україна спільно з Молдовою працює над створенням нового автомобільного пункту пропуску та будівництвом мосту через Дністер. Йдеться про сполучення між містом Ямпіль у Вінницькій області та селом Косеуць на території Молдови.

Проєкт передбачає не лише новий інфраструктурний об’єкт, а й зміну підходу до перетину кордону – планується впровадження спільного контролю на українській стороні. Це має значно скоротити час проходження процедур і зменшити навантаження на інші пункти пропуску.

Постійні удари по транспортній інфраструктурі Одещини вимагають створення надійного альтернативного маршруту через Молдову. Саме тому ми працюємо над синхронізацією з молдовською стороною, зокрема щодо будівництва під’їзної дороги до мосту та технічного забезпечення пункту пропуску. Уряд України вже виділив понад 700 мільйонів гривень для розвитку цього напрямку,

– каже Кулеба.

Що зміниться?

Новий пункт пропуску дозволить:

зменшити черги на чинних кордонах;

прискорити перевезення товарів і пасажирів;

створити альтернативний маршрут, особливо важливий для Одеської області;

підвищити ефективність митного контролю.

Формат спільного контролю вже показав ефективність на інших ділянках кордону, тому його впровадження тут може суттєво оптимізувати рух.

"Україна зацікавлена у якнайшвидшому продовженні реалізації цього проєкту, оскільки він має стратегічне значення не лише для двосторонньої торгівлі, а й для загальної безпеки логістичних маршрутів. Новий міст дозволить значно скоротити час перевезень, розвантажити інші прикордонні переходи та створити стабільний маршрут для міжнародного вантажного і пасажирського транспорту", – зауважує Кулеба.

Крім автомобільного напрямку, Україна та Молдова розвивають і залізничне сполучення. Зокрема, триває робота над продовженням маршруту поїзда Київ – Кишинів до станції Реваки з подальшим трансфером до аеропорту.

Також сторони співпрацюють у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, що має посилити регіональну логістику.

