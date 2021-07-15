Новий рекорд у Києві: ніч проти 15 липня була найтеплішою за 140 років

У Києві ніч проти 15 липня виявилась найтеплішою за останні 140 років. Останній рекорд був зафіксований у 1881 році.

За даними спостережень, температура під ранок утрималась на позначці +22,8 градуса, перевищивши попередній максимум для цієї ночі, зафіксований у 2010 році, на 1,4 градуса. Від початку календарного літа у Києві зафіксували вже 12 температурних рекордів.

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Рекорди

Загалом у 2021 році їх було вже 22.

Варто зазначити, що останній рекорд був зафіксований в ніч на 12 липня – температура у столиці не опускалася нижче 22 градусів.

А як в інших країнах

В останні кілька тижнів майже у всій Європі встановилася спекотна погода. У різних частинах північної півкулі через це відбуваються сильні пожежі.

Коли буде холодніше

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що спека в Україні почне поступово слабшати з 20 липня.