Новий рекорд: за добу в Україні виявили понад 34 тисячі хворих на COVID-19
Джерело:МОЗ
У четвер, 27 січня, в Україні виявили 34 408 нових хворих на коронавірус. Це найвищий показник в країні від початку пандемії.
Відомо, що серед нових пацієнтів 5 341 дитина та 808 медпрацівників. Тим часом до лікарень госпіталізували 3 342 людини з середнім або важким перебігом хвороби.
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На жаль, вчора з життя пішли ще 144 хворих. А ось одужали 6 142 людини.
Ситуація в областях
Впродовж четверга найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, а також в Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 2384;
- Вінницька область – 1505;
- Волинська область – 682;
- Дніпропетровська область – 1523;
- Донецька область – 1383;
- Житомирська область – 1988;
- Закарпатська область – 889;
- Запорізька область – 644;
- Івано-Франківська область – 2807;
- Київська область – 1188;
- Кіровоградська область – 181;
- Луганська область – 557;
- Львівська область – 2793;
- Миколаївська область – 598;
- Одеська область – 2406;
- Полтавська область – 1044;
- Рівненська область – 1732;
- Сумська область – 1689;
- Тернопільська область – 1622;
- Харківська область – 1317;
- Херсонська область – 784;
- Хмельницька область – 1865;
- Черкаська область – 841;
- Чернівецька область – 1088;
- Чернігівська область – 898.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Тестування населення на коронавірус
Вчора в Україні провели 168 073 тести для виявлення COVID-19. Зокрема провели 91 934 досліджень методом ПЛР, 6 589 досліджень методом ІФА та 69 550 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.
Натомість від початку пандемії в Україні здійснили 17 848 132 ПЛР-тестування для діагностики COVID-19.Зверніть увагу: станом на ранок 27 січня в Україні зафіксовано 3 980 610 хворих на COVID-19. 3 608 094 з них вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 99 882 українців.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал