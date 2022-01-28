Новий рекорд: за добу в Україні виявили понад 34 тисячі хворих на COVID-19

28 січня 2022 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

У четвер, 27 січня, в Україні виявили 34 408 нових хворих на коронавірус. Це найвищий показник в країні від початку пандемії.

Відомо, що серед нових пацієнтів 5 341 дитина та 808 медпрацівників. Тим часом до лікарень госпіталізували 3 342 людини з середнім або важким перебігом хвороби.

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На жаль, вчора з життя пішли ще 144 хворих. А ось одужали 6 142 людини.

Ситуація в областях

Впродовж четверга найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, а також в Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях. 

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 2384;
  • Вінницька область – 1505;
  • Волинська область – 682;
  • Дніпропетровська область – 1523;
  • Донецька область – 1383;
  • Житомирська область – 1988;
  • Закарпатська область – 889;
  • Запорізька область – 644;
  • Івано-Франківська область – 2807;
  • Київська область – 1188;
  • Кіровоградська область – 181;
  • Луганська область – 557;
  • Львівська область – 2793;
  • Миколаївська область – 598;
  • Одеська область – 2406;
  • Полтавська область – 1044;
  • Рівненська область – 1732;
  • Сумська область – 1689;
  • Тернопільська область – 1622;
  • Харківська область – 1317;
  • Херсонська область – 784;
  • Хмельницька область – 1865;
  • Черкаська область – 841;
  • Чернівецька область – 1088;
  • Чернігівська область – 898.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Тестування населення на коронавірус

Вчора в Україні провели 168 073 тести для виявлення COVID-19. Зокрема провели 91 934 досліджень методом ПЛР, 6 589 досліджень методом ІФА та 69 550 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Натомість від початку пандемії в Україні здійснили 17 848 132 ПЛР-тестування для діагностики COVID-19.

Зверніть увагу: станом на ранок 27 січня в Україні зафіксовано 3 980 610 хворих на COVID-19. 3 608 094 з них вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 99 882 українців.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт