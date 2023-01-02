Тисячі людей у вагонах: як Новий рік зустріли у потягах Укрзалізниці

Новий 2023 рік кожен зустрів по-різному. Тисячі українців зустріли його у вагонах потягів.

Новий рік у вагонах потягів зустріли близько 6 200 українців. В Укрзалізниці поділилися кадрами святкувань.

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Як українці зустріли Новий рік в Укрзалізниці

Понад 6 тисяч українців зустріли 2023 рік у вагонах потягів, однак і там був святковий настрій. Такий, який можливий у наш нелегкий час. Провідники та пасажири зустріли свято в дорозі чи то додому, чи то у гості.

В Укрзалізниці вирішили пожартувати, мовляв, у новорічну ніч уже не запитували про те, що усередині підстаканників.

Новий рік в Укрзалізниці / Фото Укрзалізниці

Крім того, 1 січня з Києва вирушив "Різдвяний експрес", де діти мали нагоду потанцювати з ельфом, врятувати святого Миколая, випити какао з печивом та отримати подарунки.

Наступні рейси "Різдвяного експресу" заплановані на 7 та 8 січня.

"Різдвяний експрес" Укрзалізниці / Фото Тетяни Довгань

Новий 2023 рік українці зустріли з повітряною тривогою, адже в перші години після опівночі у всіх регіонах пролунала повітряна тривога через загрозу атаки. Ворог використав дрони-камікадзе. Силам оборони вдалося знищити 45 безпілотників.