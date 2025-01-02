Подарунки до окопів: як пілоти ударних бомберів привітали побратимів з Новим роком

У переддень нового року, 31 грудня, українські захисники, які воюють на Покровському напрямку, отримали святоквий подарунок від побратимів. Екіпаж ударних бомберів доставив їм в окопи новорічну вечерю.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Ukrainian Witness. Журналістка проєкту "Український свідок" Маргарита Потапова з’ясувала, чим в новорічну ніч пригощали військових на передовій, як їм доставляли святкові страви і який настрій був у наших захисників на Новий рік.

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Для воїнів на нулі приготували смачну вечерю

Покровський напрямок є однією з найгарячіших ділянок фронту. Там ЗСУ кожен день стримують та відбивають наступ ворожої армії.

До свята кухар 25 окремої повітрянодесантної бригади Олександр "Круїз" приготував гостину із сенсом – тематичну для шахтарського краю пасту карбонару, що є улюбленою стравою італійських шахтарів.

Зазвичай для карбонари беруть панчету, але ми будемо використовувати те, що нам видають – підкопчене салко. Воно теж буде непогано, бо кулінарія – це не математика, може бути по-різному,

– пояснив "Круїз".

Кухар, як майстерний кулінарний блогер, в подробицях розповів про свій рецепт так, що будь-хто зможе приготувати пасту карбонару у себе вдома і скуштувати те, чим частують хлопців на нулі.



Кухар Олександр "Круїз" приготував для воїнів смачну вечерю / Фото Ukrainian Witness

Доставка подарунків в окопи

Коли страву і подарунки вже упакували, до справи долучилося "Фронтове глово". Для доставки ще гарячої карбонари військовим в окопи використали славнозвісні могутні дрони "Вампіри". Адже будь-яке пересування транспортом на тих позиціях дуже ризиковане.

Доставку здійснював екіпаж "Рембо", який цьогоріч встановив рекорд серед всіх бригад – за 18 годин безперервно зробив 35 вильотів ударних дронів.



Подарунки воїнам доставили дронами "Вампір" / Фото Ukrainian Witness

У новорічну річ оператори дронів працювали нон-стоп, погода була гарна. Командир екіпажу та пілот ударного бомбера Богдан "Рембо" пояснив, що вони були створені, щоб допомогти передньому краю.

Важливо їх забезпечити. Вони стоять там, щоб сюди ніхто не пройшов, а ми маємо їх всім забезпечити для цього. Думаю, їм приємно буде,

– сказав він.



Екіпаж "Рембо" допомагають військовим на нулі / Фото Ukrainian Witness

Дім Богдана на Дніпропетровщині. До області все ближче підступають російські війська з Покровського напрямку. "Рембо" поділився, що сам служив у піхоті, і в ті часи їм ще не доставляли все необхідне бомберами. Він підкреслив, що такі пакуночки, особливо у новорічну ніч, дуже важливі для хлопців і серйозно їх підтримують. Тим часом вже два пакунки доставили бійцю прямо в руки.

Хочеться, щоб у наступному році у нас було якмога менше втрат. Щоб ракет на нас менше падало. І в цілому, щоб всі були живі-здорові... а фронт рухається до мого дому все швидше і швидше,

– додав "Рембо".

Другий пілот бомбера Денис "Атлас" зробив підсумки 2024 року на війні. Він зазначив, що "рік був поганий, бо доводилося відступати і бригада втратила багато побратимів".

Я не знаю, як можна святкувати, коли більшість близьких людей тут. Тому єдине, що у нас було святкове – це новорічні презенти для хлопців,

– розповів військовий.

Новий рік відзначили також на Вовчанському напрямку

Попри те, що до стабілізаційного пункту на Вовчанському напрямку постійно привозять поранених військових, воїни та медики відзначили свято. Вони мали декілька хвилин, щоб привітати один одного, переглянути новорічні фільми та послухали звернення Президента України.