Обстріли обстрілами, а Новий рік Росія не скасує: на Софійській площі починають збиратися люди

Попри всі намагання ворога залякати нас ракетами, всі їхні плани провалюються. Це доводять мешканці столиці, які через кілька годин після обстрілу вийшли до Софійської площі до головної ялинки країни.

Сотні людей прийшли до головної ялинки, а біля неї співають вуличні музиканти. Кияни та гості столиці фотографуються та усміхаються, що ще раз доводить, що Росія не забере у нас свято.

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Як столиця зустрічатиме Новий рік

Попри важкий день під сиренами та обстрілами, мешканці столиці прийшли у центр міста. Цього року там немає традиційних ярмарків та атракціонів, однак навіть попри це люди не втрачають притаманного українцям оптимізму попри все, що доводиться переживати.

Кияни збираються біля ялинки незламності на Софійській площі: дивіться відео

Однак святковий настрій не тільки на Софійській площі. На київському залізничному вокзалі гурт Kozak System влаштував концерт для тих, хто цього вечора чекає на потяги або зустрічає своїх рідних.

Концерт на вокзалі в Києві: дивіться відео

У столиці комендантська година триває з 23:00 до 5:00. На Новий рік ці обмеження не скасовували, а за порядком слідкуватимуть правоохоронці, то ж зустрічати 2023 рік мешканці столиці не зустрічатимуть біля ялинки незламності.