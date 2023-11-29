Новий рік і Різдво проведе під вартою: суд продовжив запобіжний захід Паші "Мерседесу"

У середу 29 листопада відбулося судове засідання стосовно митрополита Української православної церкви Павла Лебедя. Відповідно до нього, Паша "Мерседес" залишиться під вартою і після Нового року.

Митрополит Павло, відомий своєю любов'ю до дорогих машин, зокрема "Мерседесів", зустріне свята під вартою. Суд постановив, що він має бути під наглядом іще два місяці.

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Яке рішення суду щодо Паші "Мерседеса"

Печерський районний суд Києва продовжив митрополиту УПЦ Павлу Лебедю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 29 січня,

– пише "Суспільне".

Про продовження запобіжного заходу для колишнього намісника Києво-Печерської лаври просило обвинувачення.

"В Лебедя домашній арешт, і він має прибувати до слідчого судді, не спілкуватись зі свідками, носити електронний браслет. Він може впливати на свідків і потерпілих, може здійснити нові правопорушення. Прошу продовжити строк дії цих заходів на 60 діб. Він має прибувати до прокурора суду, не відлучатись без дозволу суду, не спілкуватись із свідками", – пояснив прокурор.

Адвокати просили про відвід судді, бо він нібито проводить засідання під час повітряної тривоги. Та суд не задовольнив їхнє клопотання.

Що говорить сам митрополит Павло

Він не визнає свою провину та наполягає на тому, що хворіє.

"Те, що сьогодні кожен раз декларує прокурор, неправда. Я ніколи не був на стороні російської агресії. Я ніколи не відносився з неповагою до інших конфесій. В мене є родичі-протестанти. Коли в мене був інфаркт, лікар сказав "ви будете в лікарні до 28 серпня", а потім каже "я повинен вас виписати, бо давлять з прокуратури". Я є інсулінозалежним, прокуратура поставила прослушки, заставляли мене підписати, що я не інсулінозалежний. Те, що просять прокурори, – я проти", – каже Лебідь.

Іще Паша "Мерседес" поскаржився журналістам, що хтось лазить по його паркану.

Мене охороняють 12 машин, я сам не знаю, хто вони, ще умудряються лазити з ліхтариком по заборах. Я не зробив нічого з того, про що мене сьогодні судять. Це є несправедливо. Хто постраждалий? Яким чином? Що я їм зробив, що вони постраждали від мене?

– жаліється він.

Останні новини про митрополита Павла

28 листопада Паша "Мерседес" вперше прибув до суду після 4 місяців перерви через інфаркт. Оскільки сторона захисту не прийшла, засідання перенесли на 29 листопада.

Йому загрожує вісім років в'язниці та конфіскація майна.

За словами прокурора, митрополиту інкримінують умисне розпалювання ворожнечі, виправдовування російської агресії проти України з 2014 року, образу почуттів громадян через їхні релігійні переконання.