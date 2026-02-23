"Ховаються" від ЗСУ: агенти "Атеш" знайшли новий об'єкт на базі Чорноморського флоту Росії

У Новоросійську виявили військовий об'єкт Чорноморського флоту Росії, що працює в активному режимі. Також стало відомо про посилений контроль за стратегічним вузлом спецзв'язку противника.

Про це повідомили агенти партизанського руху "Атеш" у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про новий військовий об'єкт у Новоросійську?

Агенти зафіксували у районі населеного пункту Мисхако замаскований об'єкт із підвищеною активністю. Периметр території охороняється військовими, а на місці проводяться роботи із застосуванням бетонних конструкцій. Крім того, на об'єкті функціонують спостережні та комунікаційні вежі.

Партизани "Атеш" припускають, що цей майданчик використовується як тиловий склад для зберігання та розподілу запасів, щоб мінімізувати ризики ударів по портовій інфраструктурі.

Водночас агенти повідомили про постійне спостереження за 37-м окремим вузлом спецзв'язку військової частини 09920, через який, за їхньою інформацією, флот отримує команди із Москви та координує свої дії.

Також представники руху опору зауважили, що на об'єкт часто навідуються високопосадовці із Кремля. Ймовірно, це може бути пов'язано із перевірками та кадровими рішеннями щодо керівництва Чорноморського флоту.

До слова, після низки влучних та ефективних ударів по аеропорту "Саки", що на тимчасово окупованій території Криму, противник поспіхом ховає усю техніку в ангари та перебазовує її на інші майданчики.

Раніше, військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу припускав, що російське командування хоче вивезти із порту у Новоросійську щось цінне, аби зберегти від імовірних ударів України. За його словами, якщо росіяни все ще мають надію зберегти важливість цього порту на тому рівні, який є зараз, вони намагатимуться посилити його охорону. Певно, саме із цим пов'язані посилення заходів безпеки у цьому регіоні.

Про які удари Сил оборони по Чорноморському флоту нині відомо?