Бюджетний iPhone справді отримає дві SIM-карти, але з'явиться він не всюди

Компанія Apple планує випустити 4 смартфони до кінця року – це 5,8-дюймовий iPhone 11, 6,5-дюймовий iPhone 11 Plus з OLED-дисплеями, та дві модифікації 6,1-дюймового iPhone 9: з одним і двома слотами для SIM-карт.

Про це повідомляє 9to5Mac.

Однак, остання версія бюджетного iPhone 9 з двома SIM-картами буде доступна лише на китайському ринку. Принаймні про це стверджують джерела видання.

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Причина такого рішення проста – в Китаї великий попит на смартфони з двома SIM-картами. Саме тому, на думку Apple, у цій країні так погано продаються смартфони компанії.

Якщо Apple випустить бюджетний iPhone 9 з двома слотами для SIM-карт, це може покращити становище компанії на китайському ринку.

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