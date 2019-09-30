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      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Новий президент є, а миру на Донбасі – досі немає: в чому причина

      241 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Після обрання в Україні нового президента мирні переговори знову поновилися. Все частіше йде мова про підготовку зустрічі в нормандському форматі. Але Москва прямо говорить про те, що ця зустріч можлива лише в тому випадку, якщо Київ письмово погодиться на формулу Штайнмайера їхнього формату.

      Про це, зокрема, заявляв помічник президента Росії Юрій Ушаков – нагадав журналіст Павло Казарін у своєму відеоблозі "Грані правди".

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      "У свою чергу Київ говорить про те, що готовий провести вибори на окупованій території в 2020 році. Але тільки в тому випадку, якщо Росія виведе війська і передасть Україні контроль над кордоном", – сказав Казарін.

      По суті, це означає, що в мінському процесі нова влада почала дотримуватися тієї ж політики, якої дотримувалася і колишня. І це єдине можливе рішення. Тому що мир на Донбасі не наступав не через позиції минулого президента,
      – наголосив журналіст.

      Він додав, що мир на Донбасі не настає через те, що його не хоче Росія. Тому що для Москви важливо закінчити цю війну на умовах української капітуляції.

      І Україна не має жодної причини, щоб погоджуватися на цей сценарій,
      – підкреслив Казарін.

      Що означає російська редакція формули ШтайнмаєраРосія наполягає на своїй редакції формули Штайнмаєра, де змінена черга дій. Там наполягають спочатку на припиненні вогню, розведенні військ, законі про амністію для бойовиків ЛДНР і закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України, виборах на окупованій території, а лише після цього Росія виводить свої війська і передає контроль над кордоном. Коли мало би бути навпаки: виведення військ, і лише потім все інше.

      Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 30 вересня 2019

       

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      Теги: Новини України Володимир Путін Новини політики Володимир Зеленський Формула Штайнмаєра Відеоблоги Україна – Росія Війна на Донбасі Порошенко і Зеленський
      Джерело: 24 канал
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