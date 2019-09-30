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      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Новый президент есть, а мира на Донбассе – до сих пор нет: в чем причина

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      После избрания в Украине нового президента мирные переговоры снова возобновились. Все чаще говорится о подготовке встречи в нормандском формате. Но Москва прямо говорит о том, что эта встреча возможна только в том случае, если Киев письменно согласится на формулу Штайнмайера их формата.

      Об этом, в частности, заявлял помощник президента России Юрий Ушаков – напомнил журналист Павел Казарин в своем видеоблоге "Грани правды".

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      "В свою очередь Киев говорит о том, что готов провести выборы на оккупированной территории в 2020 году. Но только в том случае, если Россия выведет войска и передаст Украине контроль над границей", – сказал Казарин.

      По сути, это означает, что в минском процессе новая власть начала придерживаться той же политики, которой придерживалась и бывшая. И это единственно возможное решение. Потому что мир на Донбассе не наступал не из-за позиции прошлого президента,
      – отметил журналист.

      Он добавил, что мир на Донбассе не наступает из-за того, что его не хочет Россия. Потому что для Москвы важно закончить эту войну на условиях украинской капитуляции.

      И у Украины нет никаких причин, чтобы соглашаться на этот сценарий,
      – подчеркнул Казарин.

      Что значит российская редакция формулы Штайнмайера
      Россия настаивает на своей редакции формулы Штайнмайера, где изменена очередь действий. Там настаивают сначала на прекращении огня, разведении войск, законе об амнистии для боевиков ЛДНР и закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины, выборах на оккупированной территории, а только после этого Россия выводит свои войска и передает контроль над границей. Когда всё должно было быть наоборот: вывод войск, и только потом все остальное.

      Видео полного видеоблога Павла Казарина "Грани правды" за 30 сентября 2019

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости политики Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Видеоблоги Украина – Россия Война на Донбассе Порошенко и Зеленский
      Источник: 24 канал
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