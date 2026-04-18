Над НПЗ у Новокуйбишевську – серія вибухів: у небі бачили спалахи, виникла серйозна пожежа

Безпілотники у ніч на 18 квітня атакували нафтопереробний завод у Новокуйбишевську Самарської області. Очевидці повідомили про серію вибухів та спалахи у небі. Попередньо, на об'єкті виникло загоряння.

Про це повідомляють "Supernova+", "Exilenova+" та російські телеграм-канали. Зауважимо, що цей завод не вперше опиняється під атакою.

Що опинилося під ударом у Росії?

Російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що орієнтовно о 04:30 у східній та північній частинах міста пролунало близько від 6 до 8 вибухів, у регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу.

В аеропорту "Курумоч" ввели план "Килим", тобто закрити повітряний простір. Місцева влада закликала жителів перебувати у безпечних місцях. Водночас офіційної інформації про постраждалих або руйнування немає.

Утім, у мережі публікують серію кадрів на яких видно пожежу над місцевим нафтопереробним заводом, який належить "Роснєфті", і щорічний об’єм переробки якого, як відомо, становить близько 8,8 мільйона тонн.

Довідково. Це російське підприємство виготовляє понад 20 видів продукції, зокрема екологічне пальне Євро-5, авіагаз (палило для реактивних двигунів РТ, наприклад, для Су-27 та Ту-22МЗ), а також автомобільні бензини, дизельне пальне та бітумні матеріали.

Нагадаємо, що в експлуатацію цей завод ввели ще в 1951 році, у 2007 році його доєднали до "Роснєфті". Він розташований за понад 1200 кілометрів від Харкова, 1300 – від Сум, а ще понад 1600 кілометрів від Києва.

