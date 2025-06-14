Під удар потрапив завод каталізаторів у Новокуйбишевську: у ЦПД сказали, для чого вони ворогу

Ніч проти 14 червня в Росії видалася неспокійною. Так, в Самарській області було атаковано "Новокуйбишевський завод каталізаторів".

Він є важливим елементом паливної автономії російського ВПК. Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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"Новокуйбишевський завод каталізаторів" опинився під атакою

"Новокуйбишевський завод каталізаторів" забезпечує Росію каталізаторами, без яких не працюють її нафтопереробні заводи.

А це все – авіаційне паливо, дизель для бронетехніки та ракетне пальне – така от логістична система,

– пояснив Коваленко.

Він зазначив, що на цьому заводі відновлюють старі каталітичні матеріали, створюють нові, без чого не буде ані пального, ані мастила, ані вибухівки.

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Нагадаємо, що в ніч проти 14 червня під атакою невідомих об'єктів опинився "Невинномиський Азот" в Ставропольському краї Росії. Керівник ЦПД пояснював, що це критичний елемент військово-промислового комплексу Росії.

Цей завод виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри щороку – важливого складника для вибухівки та артилерійських снарядів.