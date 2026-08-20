"Їх катують особливо жорстоко": Прокопенко заявив, що в новому обміні не було жодного азовця

Серед звільнених під час обміну 19 серпня немає жодного бійця "Азову". Зараз у російському полоні досі залишаються понад 600 бійців цієї бригади, які перебувають там уже понад 4 роки.

Про це заявив командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко.

Прокопенко різко висловився про новий обмін

Денис Прокопенко наголосив, що у в новому обміні полоненими не було жодного бійця "Азову" та загалом жодного військовослужбовця Нацгвардії, який обороняв Маріуполь.

Це означає, що понад 600 моїх побратимів і надалі щодня піддаватимуться тортурам у російських тюрмах. Щодня перебуватимуть під величезним психологічним тиском. Не отримуватимуть належної медичної допомоги. Відчуватимуть нелюдський біль і голод,

– заявив Прокопенко.

Він також наголосив, що українцям необхідно усвідомлювати ризики для військових, які роками перебувають у російському полоні.

Прокопенко окремо звернув увагу на умови утримання українських захисників Маріуполя.

Азовці перебувають в російських катівнях понад чотири роки. Значна частина з них знаходяться в критичному стані після поранень, отриманих під час теракту в Оленівці, внаслідок щоденних катувань та хронічних захворювань. І саме азовців росіяни катують з особливою жорстокістю після років демонізації "Азову",

– заявив командир.

Він закликав враховувати під час обмінів не лише загальну кількість звільнених військових, а й час перебування у полоні, стан здоров'я та умови утримання.

На думку Прокопенка, відсутність азовців у новому обміні та їхня невелика кількість серед звільнених під час попередніх обмінів свідчать про необхідність пошуку інших механізмів. За 2026 рік було звільнено лише 12 азовців, тоді як у російському полоні загинули щонайменше троє військовослужбовців.

Прокопенко вважає, що Україна має переглянути стратегію переговорів щодо військовополонених, оскільки нинішній підхід, на його думку, не дає достатнього результату.

Нагадаємо, 19 серпня Україна провела черговий етап обміну військовополоненими, внаслідок якого з російського полону повернулися ще 103 українські воїни. Звільнені військовослужбовці служили у ЗСУ, ДПСУ та Нацгвардії.

Серед них є захисники Маріуполя, а також воїни, які боронили Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

У Координаційному штабі повідомили, що більшість звільнених мають поранення та тяжкі захворювання. Наймолодшому зі звільнених 25 років, а найстаршому – 59.