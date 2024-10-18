Біла і сяятиме блакитно-небесним світлом: якою буде новорічна ялинка Києва

Організатори новорічного свята в столиці вже узгодили місце встановлення та вигляд головної ялинки країни. Як і торік, вона буде на Софіївській площі, але цього разу біла.

У Києві вже розпочали підготовку до зимових свят. Організатори вже узгодили свою концепцію і чекають затвердження від КМДА, повідомляють у ТСН.

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Якою буде столична ялинка

Хоч тематику новорічних свят організатори не повідомляють, вже відомо, чим цьогорічна ялинка вирізнятиметься з попередніх. Вперше святкове дерево у Києві буде білого кольору.

Вона буде білого кольору та з гірляндами, що сяятимуть блакитно-небесним світлом,

– кажуть організатори.

Решту деталей поки не розголошують, але відомо, що, як і раніше, біля ялинки можна буде переказати кошти на ЗСУ.

Минулого року темою новорічної ялинки була "Хоробрі серця".

Навколо ялинки були встановлені маленькі деревця з іграшками у виді сердечок. Всі охочі могли зняти собі прикрасу на пам’ять, але перед тим задонатити на ЗСУ.

Тоді понад 500 киян зробили внески на потреби армії ще до офіційного відкриття ялинки.

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