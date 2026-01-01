Мій підпис стоятиме під сильною угодою, – Зеленський про "вихід із Донбасу" і гарантії безпеки

У новорічному привітанні Зеленський багато говорив про мирні переговори. Він запевнив, що підпише лише сильну угоду для України.

Зеленський каже, що мирна угода готова на 90%. Про це повідомляє 24 Канал.

Що Зеленський сказав про мирну угоду у новорічному привітанні?

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна наполягає на надійних гарантіях безпеки. Їх повинні ратифікувати Конгрес США, європейські парламенти та усі партнери.

Будапештський папірець Україну не влаштує. Мінська ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну. Мій підпис стоятиме під сильною угодою,

– заявив Зеленський.

Він підкреслює, що мир повинен бути забезпечений на роки, а не "тиждень чи 2 місяці". Тільки це можна буде вважати успіхом України, Європи, США та усього світу.

"Я казав про це Президенту Трампу. Казав під час першої зустрічі, коли все могло закінчитися штормом для всіх нас, і під час нещодавньої зустрічі, яка дає надію нам усім. На те, що мир близько, він… він як ніколи можливий. І ми здатні забезпечити це разом", – каже президент.

Зеленський пояснив, що російська вимога вийди з Донбасу є обманом і далеко нічого не гарантує.

Коли відбудуться нові зустрічі США, Європи та України?