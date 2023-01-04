Класичний нацизм: як божевільна Чічєріна у новорічному "зверненні" розкрила ідеї Путіна

Російська пропагандистська співачка Юлія Чічєріна записала новорічне "звернення". Речі, які вона озвучила, дуже перегукуються з нацистською пропагандою.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Абсурдне "новорічне" відео Чічєріної оприлюднили російські ЗМІ.

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У ньому співачка заявила про вигадані звірства українців та згадала про ГУЛАГ.

"Привітання" Чічєріної – це класичні нацистські тези

За словами Клочка, Чічєріна на цьому відео навіть зовні нагадує іншого божевільного "рупора" Кремля – актора Івана Охлобистіна. Як зазначив політичний експерт, речі, які озвучила співачка, свідчать про те, що у Росії перемагає ідея націонал-соціалізму.

У Росії багато говорять про русофобію та фашизм. Але за великим рахунком оці тези, які озвучила Чічєріна, – це класичні нацистські тези,

– наголосив Клочок.

Він додав, що можна взяти промови будь-якого представника команди Гітлера, і там можна буде знайти подібні мотиви. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" нагадав, що й сам російський диктатор Владімір Путін у своїх промовах іноді використовував риторику Гітлера.

"Чічєріна – це одна з представниць путінської команди пропагандистів, які послідовно відстоюють саме ці позиції. Коли вона говорить про концтабори та все інше – це класичний нацизм", – сказав Клочок.

Валерій Клочок розкрив суть "звернення" Юлії Чічєріної: дивіться відео

"Путін хоче знищити українців як націю"

Політичний експерт наголосив, що дуже важливо привернути увагу всього світу до таких заяв.

Валерій Клочок Політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Такі речі свідчать про те, що головною метою Путіна є не просто захопити Україну, а знищити українців як націю. У цій частині він абсолютно нічим не відрізняється від Гітлера, який намагався знищити єврейську націю.

Щодо самої Чічєріної, то, за словами політичного експерта, її варто сприймати як "ворога, який принагідно має бути знищений".

Заяви Юлії Чічєріної: коротко