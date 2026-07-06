Вперше тривогу оголосили у Новосибірській області за майже 4 000 кілометрів від України

Географія повітряних тривог на території країни-агресорки продовжує стрімко розширюватися. Небезпека дісталася до глибокого тилу, змусивши місцеву владу вживати екстрених заходів безпеки.

Так, у Новосибірській області Росії, яка розташована за майже 4 тисячі кілометрів від державного кордону з Україною, вперше зафіксували загрозу з повітря – регіон могли атакувати БпЛА. Про це повідомляє видання The Moscow Times. Увечері в понеділок, 6 липня, у регіоні офіційно оголосили режим безпілотної небезпеки, а місцеві жителі почали отримувати екстрені сповіщення про надзвичайну ситуацію.

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Чому в Сибіру оголосили повітряну тривогу?

Оповіщення, які розсилали жителям Новосибірської області, закликали людей негайно сховатися у безпечних місцях та триматися якомога далі від вікон.

Безпілотна небезпека на території Новосибірської області 6 липня о 21:45. Сховайтесь у приміщенні без вікон з капітальними стінами! Якщо ви перебуваєте на вулиці або в автотранспорті, прямуйте до найближчого укриття або іншого безпечного місця,

– йшлося у тексті екстреної розсилки.

Губернатор Новосибірської області Андрій Травников пояснив, що рішення про оголошення тривоги ухвалили після аналізу ситуації в сусідньому регіоні, а також на основі повідомлень від місцевих громадян, які нібито помітили невідомі літальні апарати.

Згодом очільник області заявив, що після перевірки повітряного простору жодних небезпечних об'єктів над Новосибірською областю не виявили, тому режим тривоги скасували ближче до опівночі за місцевим часом.

Попри заспокійливі заяви місцевої влади, росавіація все ж запровадила обмеження на роботу новосибірського аеропорту "Толмачево" задля безпеки польотів. Летовище тимчасово припинило приймати та відправляти літаки приблизно на пів години.

Загалом, за даними російського міноборони, у період з 8:00 до 20:00 6 липня російська "певео" нібито збила 116 БпЛА над територіями Бєлгородської, Брянської, Калузької, Курської, Ленінградської, Омської, Смоленської, Тверської, Тульської областей, Краснодарського краю, Московського регіону, Республіки Башкортостан, Республіки Крим та над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Нагадаємо, що напередодні в сусідній із Новосибірською Омській області під удар уперше потрапив нафтопереробний завод – найпотужніший у Росії, який до цього моменту залишався недосяжним для українських безпілотників.

Це за понад 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Подолати таку відстань зміг модернізований український ударний безпілотник FP-1.