У Новотроїцькому на Херсонщині люди вийшли на мирний мітинг: патріотичні фото
25 березня 2022 , 12:11Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
На Херсонщині місцеві знову вийшли на мирний мітинг. Мовиться про жителів селища Новотроїцьке.
У мережі опублікували патріотичні фото з мітингу 25 березня. На мирний протест зібралися люди різного віку.
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Жителі Новотроїцького зробили патріотичні плакати та вийшли на вулиці з прапорами. Люди скандують: "Новотроїцьке – це Україна!", "Україна понад усе!".
Мітинг у Новотроїцькому / Фото Суспільного
Люди вийшли на протест на Херсонщині / Фото Суспільного
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