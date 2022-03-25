У Новотроїцькому на Херсонщині люди вийшли на мирний мітинг: патріотичні фото

25 березня 2022 , 12:11
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Джерело:

Суспільне

На Херсонщині місцеві знову вийшли на мирний мітинг. Мовиться про жителів селища Новотроїцьке.

У мережі опублікували патріотичні фото з мітингу 25 березня. На мирний протест зібралися люди різного віку.

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Жителі Новотроїцького зробили патріотичні плакати та вийшли на вулиці з прапорами. Люди скандують: "Новотроїцьке – це Україна!", "Україна понад усе!".


Мітинг у Новотроїцькому / Фото Суспільного


Люди вийшли на протест на Херсонщині / Фото Суспільного

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Автор: Марта Кушка