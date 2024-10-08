На окупованій частині Херсонщини підірвали автомобіль колаборанта: росіяни шукають "терористів"

У селищі Новотроїцьке Херсонської області, яке наразі перебуває під російською окупацією, підірвали авто начальника місцевого відділення окупаційної поліції. Чоловік вижив, проте втратив ногу.

Такий "неприємний" інцидент у Генічеському районі стався напередодні, 7 жовтня. Відповідну інформацію з посиланням на власні джерела повідомили у Центрі журналістських розслідувань.

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На окупованих територіях підірвали машину колаборанта

За оприлюдненими даними, в селищі Новотроїцьке однойменної громади Генічеського району стався потужний вибух. Пізніше стало відомо, що підірвали машину, в якій перебував начальник місцевого відділення окупаційної поліції.

Центр журналістських розслідувань зазначає, після вибуху російські загарбники перекрили всі вулиці у населеному пункті. Там окупанти перевіряють пересічних людей, а також тих, хто пересувається містом за допомогою транспортних засобів.

Російських військових тут просто зараз купа. Шукають "терористів",

– розповіли джерела.

За даними з окупаційних реєстрів, радше за все йдеться про місцевого колаборанта Сергія Ляшка, уродженця села Громівка. За словами місцевих, він причетний до викрадень і катувань своїх колег і погрожує їхнім рідним, які залишаються в окупації.

До слова, днями у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль. Сталося це поблизу заводу автотракторних запчастин. У ГУР повідомили, що це була операція української розвідки. Завдяки діям підпільників вдалося ліквідувати ворожих військовослужбовців.