У Нововолинську попрощались із загиблим Героєм

Російська війна проти України забрала життя волинянина, воїна Романа Марценюка. Його провели в останню путь.

Про це повідомив міський голова Нововолинська. Він зазначив, що сьогодні, 15 березня Нововолинськ і вся громада прощаються з Героєм.

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Жорстока війна забрала життя нашого земляка – воїна Романа Марценюка. Хороброго та сильного. Справжнього Сина України. Провели в останню дорогу нашого захисника з мікрорайону Шахтарського. А місцем спочинку воїна стало рідне село Грибовиця,

– повідомив Карпус.

Він додав, що неможливо підібрати слова, щоб описати невимовний біль родини, побратимів.

"Найбільше, що ми можемо зробити для світлої пам’яті загиблих – не зрадити їхнього подвигу. Жити й працювати для нашої великої неньки України", – написав міський голова.