Партийные списки приятно удивляют: как помочь новым лицам остаться честными

Если страна не хочет содержать свою армию, она будет кормить армию оккупанта. Если народ не хочет платить высокие зарплаты депутатам, им будут платить олигархи.

Мы увидели партийные списки и появилась надежда, что в следующем парламенте будет много хороших честных людей. Может быть рекордно много таких людей для украинского парламента, но им нужна наша помощь. Финансовая. Мы должны помочь им остаться честными.

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Зарплата украинского депутата должна существенно вырасти. Потому что придя в парламент, эти люди будут каждый день сталкиваться с выбором: послушаться партийных вождей или своих взглядов. Много чистых людей идет по спискам неоднозначных политических сил, и мы можем надеется, что там, в Раде, эти люди не будут особо слушаться партийных спонсоров. А придя в парламент не будут ходить строем. Не будут голосовать за капитуляцию, референдумы или финансовую поддержку олигарха, но для этого они должны сами быть независимыми.

Не секрет, что никто из депутатов или почти никто, не живет на депутатскую зарплату. Просто потому что она очень маленькая. Они получают партийные доплаты, или как угодно еще вы это можете назвать. Тоже самое касается и чиновников. А дальше действует правило – "кто депутата ужинает, тот его и танцует". Входя в парламент и получая доплаты от руководства, депутаты становятся зависимыми от этого руководства. И дальше уже постоянно вынужденные идти на компромиссы, в том числе и со своей совестью.

И потом люди ненавидят депутатов, а должны попрекать себя и свое жлобство. Как и с менеджерами в госкомпаниях, нам слишком дорого обходятся дешевые депутаты. Зарплата депутата должна быть увеличена в 4-5 раз – это будет очень хорошая сделка для общества. И общество поймет это уже при принятии следующего бюджета, потому что те, кто платит депутатам 100, рассчитывает за их счет заработать 1000. А заработанная олигархов таким образом 1000 – это наши с вами деньги. И нам с вами выгоднее платить депутатам самим, чтобы они работали на нас.

Поэтому новый парламент в первую очередь должен проголосовать за увеличение собственного дохода. Да, это будет не популярно, но это необходимо, если мы хотим качественных последующих голосований. И это гораздо важнее, чем снимать депутатскую неприкосновенность или придумывать антидемократические украинские велосипеды а-ля отзывы депутатов. Чистые и умные люди, приходящие в Раду, должны быть независимыми в принятии своих решений. Это важно. Очень.

И да, лидеры партий всегда будут против такого шага. И не только потому, что они боятся делать шаги, которые плохо воспринимаются людьми. Но и потому, что они теряют контроль над депутатами. Так что пусть говорят, что угодно. Пусть говорят, что сначала надо поднять зарплату учителям до 4 тысяч долларов. И врачам. Но это не правда, пока депутаты получают маленькую зарплату, врачи никогда не увеличат свой доход. Это работает только так. Сначала вы делаете качественные управленческие решения, а потом, спустя иногда годы, в их результате растут доходы. И никак иначе, а качественные решение дорого стоят.

Автор: Сергей Фурса

Источник: Facebook

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