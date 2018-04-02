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Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ

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Дональд Трамп и Джон Болтон
Дональд Трамп и Джон Болтон / Газета.Ру

Когда президент США Дональд Трамп объявил о замене своего советника по вопросам национальной безопасности боевого генерала Герберта МакМастера, знающего толк в сожжении танков Т-72 оптом, многие за поребриком воскликнули с облегчением – влияние ястребов на братушку Донни ослабло. Но, как бы ни так!

Не прошло и недели, а советовать Дональду Трампу теперь будет человек малознакомый нашему обывателю, но имеющий непоколебимый авторитет в Вашингтоне, 25-й постоянный представитель США при ООН – Джон Болтон. И, надо сказать, лучше бы оставался МакМастер.

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Дело в том, что Джон Болтон относится к когорте непримиримых ястребов, питающихся энергетикой реваншизма.

К примеру, в 2003 году он активно пропагандировал вторжение США в Ирак, а с 2007 призывает решить проблему с Ираном военным путем. Будучи постоянным представителем США при ООН, он постоянно унижал данную организацию, нивелируя ее значение.

В частности ему принадлежит такое высказывание:

Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются Соединенные Штаты.

По отношению к России для Болтона никогда не существовало компромиссов: "Россия, Китай, Сирия, Иран и Северная Корея – это режимы, которые с вами договариваются, а потом – врут об этих договоренностях. И если политика безопасности США будет базироваться на фейках о том, что с ними вообще можно о чем-то договориться – то она обречена на провал".

Таким образом, в Белый дом будет вхож (хотя и раньше тоже был) человек, позицию которого и близко нельзя назвать миротворческой, умеренной и даже взвешенной. Особенно когда заходит речь об "оси зла", в которую с некоторых пор входит и РФ.

А потому – легче за поребирком не станет.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Публікації Новини США Дональд Трамп ООН
Джерело: Злой Одессит
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