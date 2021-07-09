Ножем у груди: на Львівщині важко поранили 23-річного юнака – фото
Джерело:поліція Львівщини
У Городку 7 липня правоохоронці затримали місцевого жителя. Він під час сварки вдарив 23-річного хлопця у груди ножем.
Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує в'язниця.
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Чоловік вдарив хлопця ножем у груди
- Правоохоронцям 7 липня зателефонували медики однієї з лікарень у Городку.
- Вони розповіли, що до медзакладу потрапив 23-річний хлопець.
- У нього діагностували низку травм, зокрема, проникне ножове поранення грудної клітки.
- До розкриття злочину залучили слідчих, патрульних та співробітників інших підрозділів поліції.
- Правоохоронці встановили, що приблизно о 17:00 у постраждалого виник конфлікт з невідомим чоловіком.
- Під час сварки він вдарив юнака ножем.
- Поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину причетний 37-річний житель Городка.
- Вони встановили його місце перебування та затримали.
У Городку посеред вулиці підрізали хлопця / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці проводять розслідування
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Чоловікові вже повідомили про підозру. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років у в'язниці.
Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони з'ясовують усі обставини події.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження / Фото поліції Львівщини
Чоловікові повідомили про підозру / Фото поліції Львівщини