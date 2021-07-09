Ножем у груди: на Львівщині важко поранили 23-річного юнака – фото

У Городку 7 липня правоохоронці затримали місцевого жителя. Він під час сварки вдарив 23-річного хлопця у груди ножем.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує в'язниця.

До теми Намагався вбити таксиста: львівські поліцейські затримали 20-річного дрогобичанина – фото

Чоловік вдарив хлопця ножем у груди

Правоохоронцям 7 липня зателефонували медики однієї з лікарень у Городку.

Вони розповіли, що до медзакладу потрапив 23-річний хлопець.

У нього діагностували низку травм, зокрема, проникне ножове поранення грудної клітки.

До розкриття злочину залучили слідчих, патрульних та співробітників інших підрозділів поліції.

Правоохоронці встановили, що приблизно о 17:00 у постраждалого виник конфлікт з невідомим чоловіком.

Під час сварки він вдарив юнака ножем.

Поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину причетний 37-річний житель Городка.

Вони встановили його місце перебування та затримали.



У Городку посеред вулиці підрізали хлопця / Фото поліції Львівщини

Зауважте Не зізналась, що має венеричне захворювання: у Львові покарали чоловіка за вбивство коханки

Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Чоловікові вже повідомили про підозру. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років у в'язниці.

Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони з'ясовують усі обставини події.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження / Фото поліції Львівщини



Чоловікові повідомили про підозру / Фото поліції Львівщини